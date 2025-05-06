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與美談判後新台幣暴升 凌濤質疑「台版廣場協議」

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
行政院與美首輪談判後，新台幣近日暴升，國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤質疑是「台版廣場協議」。本報資料照片
行政院與美首輪談判後，新台幣近日暴升，國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤質疑是「台版廣場協議」。本報資料照片

台幣暴力升值，昨天盤中升至29元價位，央行開記者會對市場信心喊話，稱發現「炒匯禿鷹」，已發出警告退場；推此，國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤質疑升值為何偏偏是1日與美經貿談判後的這幾天，這次談判又做了哪些讓步？

凌濤表示，央行總裁楊金龍把台幣升值責任推給「炒匯禿鷹」，賴清德總統則指控在野黨炒作匯率議題，還聲稱是因「台灣經濟大好」，但為何陡升偏偏集中談判之後這幾天？禿鷹突然看好台灣匯市而集體出手？

「這難道不是廣場協議翻版嗎？」凌濤指台灣與美首輪實體磋商內容涵蓋關稅、非關稅貿易障礙、經貿合作等議題，結果新台幣2天內就劇烈升值，質疑行政院副院長鄭麗君率隊與美經貿談判團又做了讓步，喪權辱國卻遮遮掩掩、不敢對國人交代。

凌濤表示，從關稅戰到匯率戰，賴政府已連輸2局，毫無對策，只會在國內大搞惡罷、政治追殺，導致台灣政局混亂、經濟雪上加霜，執政能力一敗塗地，「台幣大升值，民主大貶值」。呼籲民眾在大罷免三階與明年選舉用選票給民進黨一個教訓。

凌濤 川普 關稅

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