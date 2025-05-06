賴總統稱匯率不成關稅談判範圍 卓榮泰：未來不敢斷言

新台幣兌美元匯率持續上漲，賴清德總統昨天發表談話，談及匯率議題並非台美談判範疇。行政院長卓榮泰今天表示，政府會確保國家利益，並依照此項原則進行，至於未來何時會談到什麼事情，目前則不敢輕易斷言。

針對新台幣連日強升，賴總統昨天發表談話，「中央銀行及行政院經貿談判辦公室已經證實，這次台美雙方關稅談判，並未觸及匯率議題。」

立法院會今天繼續進行總質詢，民眾黨立委黃國昌詢問，針對近日匯率波動，賴總統昨天親上火線，承諾匯率議題不會成為關稅談判範圍，行政院是否會確實執行。卓榮泰答詢時說，政府依照此項原則進行，而在先前的談判過程，也有做到確保國家利益。

黃國昌追問，未來是否會把匯率議題納入談判範疇，卓榮泰則表示，上一次的談判並沒有觸及，「什麼時候會談到什麼事情，我們不敢在這裡斷言」，這是屬於未來的事情，也非一刀兩面的問題，我國政府都會高度掌握，並且在談判過程確保國家利益。

此外，黃國昌也提到，賴總統承諾成立「常設性司法改革委員會」，行政院預計何時兌現承諾。卓榮泰說明，司法改革隨時都在進行，此項議題並非單靠行政院能夠處理，必須配合司法院進行高度合作，「賴總統選前的所有政見，我們都一一在履行當中。」

黃國昌指出，賴總統過去主張修正集會遊行法，行政院是否有計劃推出修法，質疑民進黨政府翻臉不認人。卓榮泰則說，目前沒有談論到相關話題，如果有需要進一步討論，也會廣聽社會大眾意見，「這一點我不如委員，過去別人講的話記得那麼清楚，自己講的話也應該記得很清楚。」

黃國昌也問，中華人民共和國非常可惡，對於我國安全造成極大威脅，相較於洩密給其他國家，政府是否贊成加重處罰。卓榮泰表示，洩密本身是一個行為，對象不應該有太大差距，如果是境外敵對勢力則應該加重。

黃國昌質疑，時任法務部長邱太三、民進黨立委柯建銘過去表達反對，行政院至今也未提出相關修法，卓榮泰則說，朝野立委提出很多版本，如果綜合起來與行政院的構思想法差不多，「我們可以就這些版本來討論。」