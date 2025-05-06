快訊

前夫毀滅式爆料、3千張大尺度清涼照流出 汪小菲妻Mandy反擊了

秘密會議吃什麼？教宗選舉有哪些食物不准吃

半導體風雲／聯電、格芯合併真有賺頭？先看是誰在說媒

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統稱匯率不成關稅談判範圍 卓榮泰：未來不敢斷言

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
行政院長卓榮泰上午出席立法院會施政總質詢。記者蘇健忠／攝影
行政院長卓榮泰上午出席立法院會施政總質詢。記者蘇健忠／攝影

新台幣兌美元匯率持續上漲，賴清德總統昨天發表談話，談及匯率議題並非台美談判範疇。行政院長卓榮泰今天表示，政府會確保國家利益，並依照此項原則進行，至於未來何時會談到什麼事情，目前則不敢輕易斷言。

針對新台幣連日強升，賴總統昨天發表談話，「中央銀行及行政院經貿談判辦公室已經證實，這次台美雙方關稅談判，並未觸及匯率議題。」

立法院會今天繼續進行總質詢，民眾黨立委黃國昌詢問，針對近日匯率波動，賴總統昨天親上火線，承諾匯率議題不會成為關稅談判範圍，行政院是否會確實執行。卓榮泰答詢時說，政府依照此項原則進行，而在先前的談判過程，也有做到確保國家利益。

黃國昌追問，未來是否會把匯率議題納入談判範疇，卓榮泰則表示，上一次的談判並沒有觸及，「什麼時候會談到什麼事情，我們不敢在這裡斷言」，這是屬於未來的事情，也非一刀兩面的問題，我國政府都會高度掌握，並且在談判過程確保國家利益。

此外，黃國昌也提到，賴總統承諾成立「常設性司法改革委員會」，行政院預計何時兌現承諾。卓榮泰說明，司法改革隨時都在進行，此項議題並非單靠行政院能夠處理，必須配合司法院進行高度合作，「賴總統選前的所有政見，我們都一一在履行當中。」

黃國昌指出，賴總統過去主張修正集會遊行法，行政院是否有計劃推出修法，質疑民進黨政府翻臉不認人。卓榮泰則說，目前沒有談論到相關話題，如果有需要進一步討論，也會廣聽社會大眾意見，「這一點我不如委員，過去別人講的話記得那麼清楚，自己講的話也應該記得很清楚。」

黃國昌也問，中華人民共和國非常可惡，對於我國安全造成極大威脅，相較於洩密給其他國家，政府是否贊成加重處罰。卓榮泰表示，洩密本身是一個行為，對象不應該有太大差距，如果是境外敵對勢力則應該加重。

黃國昌質疑，時任法務部長邱太三、民進黨立委柯建銘過去表達反對，行政院至今也未提出相關修法，卓榮泰則說，朝野立委提出很多版本，如果綜合起來與行政院的構思想法差不多，「我們可以就這些版本來討論。」

川普 關稅

延伸閱讀

傳為大罷免改組戰鬥內閣 卓揆：政院業務從不涉罷免

藍委批央行知匯率有異卻放手 卓榮泰：政府不採干預政策

東部實彈演習影響鬼頭刀魚汛 卓榮泰：檢討並落實賠償

新台幣狂升也能甩鍋？黃國昌酸賴總統好有擔當

相關新聞

賴總統稱匯率不成關稅談判範圍 卓榮泰：未來不敢斷言

新台幣兌美元匯率持續上漲，賴清德總統昨天發表談話，談及匯率議題並非台美談判範疇。行政院長卓榮泰今天表示，政府會確保國家利...

關稅談判ING 林佳龍率電機產業團訪美國德州

台美關稅完成首輪談判，雙方尚未取得共識；外交部宣布外交部長林佳龍今率領電機產業團一行訪問美國德州，盼落實「台灣投資美國隊...

與美談判後新台幣暴升 凌濤質疑「台版廣場協議」

台幣暴力升值，昨天盤中升至29元價位，央行開記者會對市場信心喊話，稱發現「炒匯禿鷹」，已發出警告退場；推此，國民黨智庫副...

國民黨版因應關稅特別條例 發現金1萬、刪台電撥補

美國對等關稅衝擊全球，行政院日前提出4100億特別預算因應，當中包括撥補台電1000億和強化國土防衛1500億。國民黨立...

美國關稅難關未過又遭台幣狂升雙重夾擊 出口商：經營體質殘酷檢驗

美國總統川普為讓美國再次偉大，祭出對台32%高額對等關稅，後宣布暫緩90天生效，產業界暫時喘口氣，但就在積極因應之際，又...

獨／藍版因應關稅特別條例出爐 普發現金1萬元入法

行政院提出4100億元的特別條例因應美國總統川普對等關稅，遭藍白質疑大灌水，據了解，國民黨立法院黨團正草擬藍版特別條例，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。