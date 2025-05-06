國民黨版因應關稅特別條例 發現金1萬、刪台電撥補

美國對等關稅衝擊全球，行政院日前提出4100億特別預算因應，當中包括撥補台電1000億和強化國土防衛1500億。國民黨立院黨團對此曾提出質疑，今公布黨團版本特別條例，刪除台電撥補和強化國土防衛的預算，增列全民普發現金1萬元，並須於今年10月31日前執行完畢。

國民黨團今正式公布特別條例，定名「因應國際情勢強化經濟社會及眾消費韌性特別條例」。國民黨立委暨國民黨智庫國政基金會執行長柯志恩說明內容，在提供企業金融支持、提升產業競爭力、協助企業開拓多元市場、強化農業金融支持、提升產業競爭力及協助開拓多元市場，和支持勞工安定就業、強化高等人才培育、強化照顧弱勢等，和行政院版本一致。國民黨團版刪除撥補台電、強化國土防衛預算，並增列全民普發現金1萬元。

國民黨團書記長王鴻薇說，此特別條例除了支持產業、安定就業、照顧民生等都維持之外，在此條例有重要精神就是全民普發現金1萬元，針對經濟層面影響，安定就業例如勞工紓困因一直維持在150億元，有可能無法照顧到可能面臨無薪價勞工，照顧弱勢族群也可能掛一漏萬，或是10月可能調漲電價等，所以編列全民普發1萬元作為強化民眾消費韌性。如果調漲電價，1人發1萬，4口之家就有4萬元，讓民眾消費不會因為經濟受影響而縮水，強化民眾消費韌性也有達成振興經濟作用。

王鴻薇指出，行政院版實施期限是從今年3月12日到116年12月31日，必要時經立法院同意延長。針對普發現金應該是在今年10月31日前執行完畢，留給行政院作業時間。而在條例設計裡，原來行政院是編列4100億，政院稱全部用歲計賸餘不舉債，國民黨團版可以降到3900億，也顧及到財政紀律，不用舉債支應，同樣可用歲計賸餘。

國旻黨團首席副書記長羅智強說，名正言順、正本清源、對症下藥，是因應美國關稅政策跟經濟風暴的3項基本原則，國民黨團也秉持3原則提出黨團版特別條例。行政院提出的特別條例符合3原則的部分，都充分尊重也願意支持。台灣面臨的美國關稅、美債、匯率等衝擊台灣經濟產業跟民生，以現在的規模能否應對，黨內有不同意見討論，但只要是對症下藥，這些預算都是面對經濟風暴，尊重政院判斷。

羅智強解釋刪除撥補台電，不是反對撥補台電，而是反對無底洞、錯誤能源政策下的台電虧損，民進黨各項光電弊案造成能源成本上漲，過去撥補也照樣漲價，若願意調整能源政策，確定撥補不是無底洞，在野黨也會思索台電撥補。

羅智強說，關於強化國土防衛1500億，他個人支持強化國土防衛，但應該放在國防預算。馬政府時代國防預算每年3千億，今年國防預算6千多億，在野黨願意支持國防，但要問強化國土防衛跟關稅風暴的關係是什麼？如有強化國土防衛需求，可用追加預算，在野黨會嚴謹審查，行政院也應予以分開處理。