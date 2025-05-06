美國關稅難關未過又遭台幣狂升雙重夾擊 出口商：經營體質殘酷檢驗

美國總統川普為讓美國再次偉大，祭出對台32%高額對等關稅，後宣布暫緩90天生效，產業界暫時喘口氣，但就在積極因應之際，又遭台幣2天狂升衝擊，讓出口產業遭雙重夾擊，集結雲嘉嘉63家上市、上櫃公司及優質企業組成的「義雲會」創會會長林文村說，「台幣升值來得急又快，讓業者如遭一記悶棍，關稅、匯率難關，嚴格考驗業者現金流、資產負債體質，拿麼赤裸裸。」

雖總統、央行總裁信心喊話，但林文村觀察，台幣短線內大幅升值原因，雖央行否認與關稅有關，但市場普遍認為，讓台幣升值是在談判關稅的時候的籌碼之一，另恐慌性拋匯，根據交易員說法，出口商出現恐慌性拋匯，尤以中小型出口商為主，央行態度，未見央行進場也未見公股銀行積極買進美元。

林文村說，若想用台幣買美金，建議等到央行出手再換，以及跌勢稍見緩解再出手，如果客戶恐慌，想把美金換回台幣，投資標的選擇：換回台幣選擇非常有限，美元投資標的多元且收益較高，cover匯率波動；台幣兌美元已升值超過10%，距離近10年低點27.6僅剩6.7%，現在賣美金恐賣在偏低價位

針對台幣、台股關聯度，林文村指出，2021年台幣強升至28元下方，是因為疫情期間台灣防疫做的很好，台股表現很好、外資流入台股，但目前關稅未定，且台灣是美國貿易赤字的前幾名，觀察近日台股表現，並未有大漲之勢，與2021年走勢背景不同

林文村說，川普對各國祭對等關稅，是談判的策略手段，目的是要讓產業回美國生產，增加競爭力，讓美國再次偉大，雖美元走弱是趨勢，只是沒想到台幣2天內狂升，對換美元破30元，來得快又猛，讓出口業來不及避險，操作遠期匯率，對出口的電子、成衣、製鞋業等相關產業衝擊大。