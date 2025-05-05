獨／藍版因應關稅特別條例出爐 普發現金1萬元入法

行政院提出4100億元的特別條例因應美國總統川普對等關稅，遭藍白質疑大灌水，據了解，國民黨立法院黨團正草擬藍版特別條例，名稱納入「民眾消費韌性」，將普發現金1萬元入法；全案仍待黨團大會拍板定案。

國民黨立法院黨團書記長王鴻薇表示，現在關稅戰和新台幣升值，外銷廠商首當其衝，不曉得接下來是否會造成生產線停擺和無薪假狀況；但政府總要未雨綢繆，因此黨團擬將普發現金1萬元納入特別條例，協助民眾度過難關並刺激消費內需。

行政院提出規模4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，其中支持產業與安定就業共930億元、國土安全韌性1500億元，另外照顧民生1670億元，照顧民生項目包括撥補台電1000億元、勞健保等，國民黨質疑6成與關稅無關。

據了解，國民黨團研擬對案，可能修改特別條例名稱，改為「因應國際情勢強化經濟社會及民眾消費韌性特別條例」草案，預算上限為4100億元，而且得視國際情勢變化，分期編列特別預算。

據了解，藍版特別條例草案將刪除台電1000億元預算，4100億元給予企業金融支持、提升產業競爭力、支持勞工安定就業、強化農業金融支持，及挹注全民健保與勞保等；另外，考量全民受關稅貿易戰之苦，為減緩民生壓力，將發放現金1萬元強化民眾消費韌性入法。