對美談判是否觸及匯率 經貿辦：談判小組成員並無央行

新台幣近期狂升值，恰逢近期台美正在啟動對等關稅談判，外界關切是否新台幣升值與談判有關，對此，行政院經貿談判辦公室5日表示，台灣政府團隊此次在華府與美方進行關稅談判期間並無未觸及匯率議題，且台美經貿工作小組以來，由行政院副院長鄭麗君擔任召集人，小組成員未包括央行。鄭麗君率領的對美談判小組中，也未包括央行。

經貿辦指出，台灣政府團隊於美東時間5月1日結束在華府就對等關稅等經貿議題與美方的首輪實體磋商。會談期間雙方針對關稅、非關稅貿易障礙及台美各項經貿合作等議題，進行廣泛討論及意見交換。有關媒體詢問，台灣政府團隊此次在華府與美方進行關稅談判期間，有無談及匯率一事，行政院經貿談判辦公室表示，關稅談判並未觸及匯率議題。

經貿辦強調，行政院去年11月成立台美經貿工作小組以來，由鄭麗君擔任召集人，小組成員未包括央行。鄭率領的對美談判小組中，也未包括央行。