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【即時短評】4100億因應關稅特別預算大灌水 在野應嚴審

聯合報／ 本報記者鄭媁
行政院長卓榮泰（中）與財政部長莊翠雲（左）、主計長陳淑姿（右）先前已向立法院報告4100億因應特別條例。本報資料照片
行政院長卓榮泰（中）與財政部長莊翠雲（左）、主計長陳淑姿（右）先前已向立法院報告4100億因應特別條例。本報資料照片

因應美國對等關稅挑戰，行政院提出規模4100億元的特別條例草案送立法院審查，恰逢在野全心應戰大罷免潮，審查預算時動輒得咎，難免引發擔憂。但面對國際經貿情勢變化，產業支持與安定就業需求並非包山包海，在野黨仍應秉持嚴審立場，勿落入政治操作陷阱而失去監督本質。

在關稅出爐前夕，行政院長卓榮泰在臉書強調「風險可控、政府有準備」，要國人「安心睡」，隔天宣布後對台課徵百分之卅二對等關稅後，府院官員又一度神隱，引爆社會怒火。

卓榮泰兩次提出因應對策，第一次提出「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」預算金額八百八十億元，第二次暴增到四千一百億元，卻被質疑實際因應關稅的產業支持預算僅九百卅億元。對於民眾黨要求提出評估報告卻得到經濟部「一張紙」回應，部長郭智輝又反駁稱他是給「精華液」。

先不論以一張A4紙就要在野黨放行4100億元是否合理，但從部會首長的態度可以預見，民進黨政府對於要過的預算、法案，早就沒打算與在野黨好好溝通，刪減總預算為大罷免增添的柴火，顯然比說服藍白點頭更容易燒得旺，否則也不會遲遲不送解凍報告到立院。

當社會氛圍已充斥「誰砍預算就該被罷免」的零和思維，朝野也失去對話空間，特別預算不該成為討價還價的攻防武器，政府也不該減少溝通成本，立院更不能因輿論壓力而降低審查標準。

與其落入相互加碼的爭執，應該聚焦在更核心的問題，這筆特別預算如何與具體政策目標相扣？用於強化產業供應鏈安全，是否真能降低對單一市場的依賴？立院能否設定年度執行追蹤機制，避免特別預算淪為行政機關的提款機，抑或是當國際局勢轉變，是否設定其他因應措施等。

川普 關稅

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