快訊

午後雷陣雨來了！14縣市大雨特報 恐下到晚上

高麗菜一片一片洗？日農說不用 內行搖頭：台灣人不要學

避免毀掉整趟旅程 遊遍41國醫師教你養成4習慣預防旅行者腹瀉

4100億特別條例將排審 藍白黨團各提版本嚴審

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
立法院會上周一讀「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，交付經濟、財政委員會審查。圖／聯合報系資料照片
立法院會上周一讀「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，交付經濟、財政委員會審查。圖／聯合報系資料照片

行政院提出規模4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，上周（2日）在立法院會付委。國民黨立院黨團明將舉行黨團大會拍板黨版，針對政院版與因應對等關稅無關的項目，藍委表示，一定善盡監督角色嚴審。

行政院提出4100億元預算中涵蓋，支持產業與安定就業共930億元；國土安全韌性1500億元，包括規畫新建巡防艦艇等；照顧民生1670億元，其中撥補台電1000億元，以及挹注台電、勞健保。

國民黨團書記長王鴻薇表示，撥補台電1000億元與強化國土韌性1500億元，看不出兩者與對等關稅的關聯。國民黨團日前已表示，如果政府不改變錯誤的能源政策，對於撥補台電，國民黨團礙難同意。相關立場也獲黨中央支持。

國民黨表示，黨主席朱立倫日前強調，因應關稅的特別預算至少要提高到2000億元，否則無法產生功能；但政院版的4100億元特別預算僅930億與關稅有關，還將台電千億撥補納入，顯然是要挑戰民意，支持黨團「該刪就刪」。

由於民眾黨立院黨團尚未簽署不復議同意書，立法院經濟、財政委員會聯席審查尚未排定議程，藍白黨團屆時都將各提版本併案審查。藍營內部對於刪除與因應關稅無關的預算多表贊同，認為嚴審預算與大罷免是兩回事。

王鴻薇表示，受到對等關稅衝擊，產業支援相關預算國民黨絕對支持；而普發現金可提振消費、振興經濟，這部分希望可納入黨版，但仍需經內部討論。在野黨還是要有監督角色，不可能因為擔心大罷免被添柴火，就變成行政院的橡皮圖章，相信支持者也無法接受。

川普 立法院 行政院 關稅

延伸閱讀

索資「報復員警？」藍議員反遭暗示放話「有媒體在問」

164預算解凍案周五付委 王鴻薇：沒爭議部分快速通關

核三2號機將除役 王鴻薇批：用電愈來愈髒、愈來愈貴

「大罷免過6席可能性很大！」 陳敏鳳點名：藍營這2人危險了

相關新聞

4100億特別條例將排審 藍白黨團各提版本嚴審

行政院提出規模4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，上周（2日）在立法院會付委。國民黨立...

跨黨派立委團結束訪美行 盼避免雙重課稅法案納議程

我國跨黨派立委團結束訪美行程，今凌晨搭機返台。立法院副院長江啟臣表示，已向美方詳盡說明台灣對美國對等關稅政策及雙邊貿易不...

台列美關稅談判「優先四國」 完成首輪實體磋商

我國跨黨派立委團二日結束訪美行程，訪團成員表示，台灣在第一輪談判中，與南韓、日本、越南並列「優先四國」（First Fo...

新聞眼／台灣非「首選」 面對關稅戰沒樂觀空間

美國總統川普四月二日宣布對等關稅政策，又在四月九日宣布九十天寬限期，擬與各國展開談判；然而，快一個月的時間過去，美方至今...

駁疑美論 王定宇：美對台安全官員說台灣不可取代

台灣跨黨派立委組團訪美，訪團團長、民進黨立委王定宇今天轉述，美國負責對台安全事務的高層官員透露，台灣是不可取代的存在，雖...

鄭麗君、楊珍妮領軍 台美完成首輪關稅磋商

美國總統川普推出對等關稅政策，行政院經貿辦宣布，我方談判團隊在在行政院副院長鄭麗君、經貿總談判代表楊珍妮的率領下，於美東...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。