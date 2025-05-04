4100億特別條例將排審 藍白黨團各提版本嚴審

行政院提出規模4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，上周（2日）在立法院會付委。國民黨立院黨團明將舉行黨團大會拍板黨版，針對政院版與因應對等關稅無關的項目，藍委表示，一定善盡監督角色嚴審。

行政院提出4100億元預算中涵蓋，支持產業與安定就業共930億元；國土安全韌性1500億元，包括規畫新建巡防艦艇等；照顧民生1670億元，其中撥補台電1000億元，以及挹注台電、勞健保。

國民黨團書記長王鴻薇表示，撥補台電1000億元與強化國土韌性1500億元，看不出兩者與對等關稅的關聯。國民黨團日前已表示，如果政府不改變錯誤的能源政策，對於撥補台電，國民黨團礙難同意。相關立場也獲黨中央支持。

國民黨表示，黨主席朱立倫日前強調，因應關稅的特別預算至少要提高到2000億元，否則無法產生功能；但政院版的4100億元特別預算僅930億與關稅有關，還將台電千億撥補納入，顯然是要挑戰民意，支持黨團「該刪就刪」。

由於民眾黨立院黨團尚未簽署不復議同意書，立法院經濟、財政委員會聯席審查尚未排定議程，藍白黨團屆時都將各提版本併案審查。藍營內部對於刪除與因應關稅無關的預算多表贊同，認為嚴審預算與大罷免是兩回事。

王鴻薇表示，受到對等關稅衝擊，產業支援相關預算國民黨絕對支持；而普發現金可提振消費、振興經濟，這部分希望可納入黨版，但仍需經內部討論。在野黨還是要有監督角色，不可能因為擔心大罷免被添柴火，就變成行政院的橡皮圖章，相信支持者也無法接受。