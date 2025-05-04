跨黨派立委團結束訪美行 盼避免雙重課稅法案納議程

我國跨黨派立委團結束訪美行程，今凌晨搭機返台。立法院副院長江啟臣表示，已向美方詳盡說明台灣對美國對等關稅政策及雙邊貿易不確定性的擔憂；美方則明確表達其出口管制措施，以及對中國貨物出口洗產地問題的嚴正關切，盼包含台灣在內的主要貿易夥伴與美國站在一起，併肩合作。

江啟臣日前率7名跨黨派立委於4月27日至5月2日訪問美國華府，共同推動國會外交，強化台美關係。代表團由「台美國會議員聯誼會」共同主席王定宇擔任團長，江啟臣擔任榮譽團長，團員包括國民黨立委張智倫、黃健豪、民進黨立委邱議瑩、張雅琳及民眾黨立委林憶君。

代表團在五個工作天中，在駐美國代表俞大㵢、副代表楊懿珊、姜森等人陪同下，分別會晤美國行政部門高層官員、聯邦參眾議員、智庫學者、產業界及僑胞代表，就雙方共同關切議題進行深度交流，期間共計會晤9名參議員及3名眾議員。

包括參議院「台灣連線」(Senate Taiwan Caucus)共同主席堤里斯(Thom Tillis)等人，並巧遇曾訪台的參議員昆斯(Chris Coons)、馬基(Ed Markey)，另亦會見眾議院「台灣連線」兩位共同主席迪馬里（Mario Díaz-Balart)、貝拉(Ami Bera) 及榮譽議長裴洛西（Nancy Pelosi)。

代表團另與華府重要智庫「傳統基金會」、「哈德遜研究所」、「美國製造商協會」、美台商會(USTBC)及Meta代表會面，除傳達台灣對川普政府對等關稅政策、台美避免雙重課稅法案及台海安全的立場，並聽取美方相關各界的想法與建言，爭取更多支持。

江啟臣表示，代表團亦向美方表達台灣深切期盼避免雙重課稅法案儘速排入參議院議程，獲會晤的參議員及美國行政部門官員認同。代表團已向美方傳達台灣提升自我防衛能力的決心及增加能源採購的意願，誠盼美方考量將我對美軍購納入雙邊貿易總額，以平衡雙邊貿易。

王定宇說，美方瞭解台灣是美國在與其他經濟體談判時不可交換、談判及交易的對象，更是不容取代的存在。我方期盼儘快與美方進行談判，美方甚為關切洗產地議題，至盼建立台美合作機制，確保美國相關禁制令能獲台灣全力配合。至於避免雙重課稅議題，台灣行政與立法部門立場一致，亟盼美國參議院儘速完成立法程序，強化台美經貿往來及雙邊投資，共創雙贏。