聽新聞
0:00 / 0:00

新聞眼／台灣非「首選」 面對關稅戰沒樂觀空間

聯合報／ 記者陳熙文
美國總統川普四月初宣布對等關稅及99天談判期，但近一月過去，尚未與任何國家達成新貿易協議。 歐新社
美國總統川普四月初宣布對等關稅及99天談判期，但近一月過去，尚未與任何國家達成新貿易協議。 歐新社

美國總統川普四月二日宣布對等關稅政策，又在四月九日宣布九十天寬限期，擬與各國展開談判；然而，快一個月的時間過去，美方至今尚未與任何一國達成新的貿易協議。

恐被課以重稅的國家，無不想要在期限內盡快與美國達成共識，根據財政部長貝森特的說法，美國預計先把最棘手的中國大陸放到一旁，鎖定與十五至十八個與美國經貿關係最密切的經濟體，以每周談判六國的方式循環談判，直到九十天耗盡為止。

在最優先談判的國家中，美國先是提出英國、澳洲、印度、南韓和日本；但隨著各國談判進度不一，貝森特近日更明確指出，最接近達成貿易協議架構的國家依序是印度、南韓和日本。

就有涉外人士分析，美國希望在創造貿易協議的範本；為了讓範本具備參考價值，所以皆鎖定最大型的經濟體，這也是為何與美國最親近的以色列也沒有出現在優先名單上。

台灣作為美國第七大貿易夥伴，勢必名列美國的談判規畫中，但若要說台灣是美國第一輪談判的優先對象，恐怕是過於樂觀，一來台灣與美國再親也比不上以色列親，二來台灣雖在半導體產業鏈中占有重要地位，但以經濟規模來說，只排在全世界第廿二名，量級還遠遠不夠重。

現階段，美中貿易戰依然相持不下，川普還是對中國大陸抱有期待，希望中國大陸國家主席習近平可以先拉下顏面、撥通白宮電話；美方若選在此時與台灣優先談判，不但毫無利益可言，也形同把中國大陸的下台階抽走，無疑是會得不償失。

而川普政府近來因美國第一季經濟數據不盡理想，成了眾矢之的，弄得灰頭土臉，國安團隊又出現大洗牌，民眾普遍對政府的信心開始下滑，川普政府理所當然希望在關稅政策上搶功，與重點國家達成貿易協議來扳回一城；台灣恐怕不在選項之中。

在美國詭譎的政局和殘酷的國際現實之下，台灣面對川普的關稅政策實在沒有樂觀的空間，更要為國家的關鍵產業提前思考因應對策。

以色列 半導體 川普 日本 關稅

延伸閱讀

不僅威脅取消哈佛免稅資格 川普傳也將腦袋動到這群組織身上

爭議不斷！川普正在籌備生日閱兵、發穿教宗服AI生成圖

CIA、NSA職員丟飯碗！川普擬裁情報機構數千崗位 CIA：是戰略的一部分

美貢獻最多？川普想更名二戰歐洲終戰紀念日 俄狠嗆：胡言亂語

相關新聞

台列美關稅談判「優先四國」 完成首輪實體磋商

我國跨黨派立委團二日結束訪美行程，訪團成員表示，台灣在第一輪談判中，與南韓、日本、越南並列「優先四國」（First Fo...

新聞眼／台灣非「首選」 面對關稅戰沒樂觀空間

美國總統川普四月二日宣布對等關稅政策，又在四月九日宣布九十天寬限期，擬與各國展開談判；然而，快一個月的時間過去，美方至今...

駁疑美論 王定宇：美對台安全官員說台灣不可取代

台灣跨黨派立委組團訪美，訪團團長、民進黨立委王定宇今天轉述，美國負責對台安全事務的高層官員透露，台灣是不可取代的存在，雖...

鄭麗君、楊珍妮領軍 台美完成首輪關稅磋商

美國總統川普推出對等關稅政策，行政院經貿辦宣布，我方談判團隊在在行政院副院長鄭麗君、經貿總談判代表楊珍妮的率領下，於美東...

美關稅談判「第1群4國」 黃健豪證實台灣入列

我國立法院組跨黨派立委訪團訪問美國，2日結束訪美行程。針對美國關稅談判，民進黨立委王定宇稱我國被列在首批溝通國家內。國民...

立委團結束訪美 盼軍購納入平衡台美貿易

我國跨黨派立委團2日結束訪美行程，立法院副院長江啟臣表示，我方向美國表達，希望未來能將台灣對美軍購納入平衡台美貿易的範疇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。