新聞眼／台灣非「首選」 面對關稅戰沒樂觀空間

美國總統川普四月二日宣布對等關稅政策，又在四月九日宣布九十天寬限期，擬與各國展開談判；然而，快一個月的時間過去，美方至今尚未與任何一國達成新的貿易協議。

恐被課以重稅的國家，無不想要在期限內盡快與美國達成共識，根據財政部長貝森特的說法，美國預計先把最棘手的中國大陸放到一旁，鎖定與十五至十八個與美國經貿關係最密切的經濟體，以每周談判六國的方式循環談判，直到九十天耗盡為止。

在最優先談判的國家中，美國先是提出英國、澳洲、印度、南韓和日本；但隨著各國談判進度不一，貝森特近日更明確指出，最接近達成貿易協議架構的國家依序是印度、南韓和日本。

就有涉外人士分析，美國希望在創造貿易協議的範本；為了讓範本具備參考價值，所以皆鎖定最大型的經濟體，這也是為何與美國最親近的以色列也沒有出現在優先名單上。

台灣作為美國第七大貿易夥伴，勢必名列美國的談判規畫中，但若要說台灣是美國第一輪談判的優先對象，恐怕是過於樂觀，一來台灣與美國再親也比不上以色列親，二來台灣雖在半導體產業鏈中占有重要地位，但以經濟規模來說，只排在全世界第廿二名，量級還遠遠不夠重。

現階段，美中貿易戰依然相持不下，川普還是對中國大陸抱有期待，希望中國大陸國家主席習近平可以先拉下顏面、撥通白宮電話；美方若選在此時與台灣優先談判，不但毫無利益可言，也形同把中國大陸的下台階抽走，無疑是會得不償失。

而川普政府近來因美國第一季經濟數據不盡理想，成了眾矢之的，弄得灰頭土臉，國安團隊又出現大洗牌，民眾普遍對政府的信心開始下滑，川普政府理所當然希望在關稅政策上搶功，與重點國家達成貿易協議來扳回一城；台灣恐怕不在選項之中。

在美國詭譎的政局和殘酷的國際現實之下，台灣面對川普的關稅政策實在沒有樂觀的空間，更要為國家的關鍵產業提前思考因應對策。