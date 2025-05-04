台列美關稅談判「優先四國」 完成首輪實體磋商

我國跨黨派立委團二日結束訪美行程，訪團成員表示，台灣在第一輪談判中，與南韓、日本、越南並列「優先四國」（First Four）。行政院經貿辦昨晚宣布，我方談判團隊在行政院副院長鄭麗君、經貿總談判代表楊珍妮的率領下，於美東時間五月一日結束在華府舉行的首輪實體磋商。

經貿辦指出，雙方在會談期間針對關稅、非關稅貿易障礙及台美各項經貿合作等議題，進行廣泛討論及意見交換。

經貿辦：台美持續磋商

經貿辦表示，會談氣氛坦誠融洽，雙方都表達對強化台美經貿合作的共同期待，希望在互惠互利的基礎上，為雙方產業與經濟發展帶來更多的機會。雙方並同意近期內就各項議題持續磋商，以積極尋求共識並探討進一步的深化合作。

立法院副院長江啟臣和台美國會議員聯誼會會長王定宇日前率團訪美，成員包括國民黨立委張智倫、黃健豪、民眾黨立委林憶君，及民進黨立委邱議瑩、張雅琳。

江啟臣說，我方希望台灣未來的對美軍購金額，可以納入平衡台美貿易；但據了解，美方未對此鬆口。

立委團見到該見的人

立委團訪美期間，除了與聯邦參議員、聯邦眾議員和眾院前議長裴洛西等人會面，也與美國商務部等行政部門交流。王定宇表示，這趟行程「見到該見的人」，包括川普政府中與台灣事務相關的高層官員。

黃健豪及王定宇證實，台美貿易談判進度順利，台灣在與美國的關稅談判中，名列第一群優先談判的四國之一，屬於美國希望盡快完成談判的經濟體。王定宇透露，據美方說法，美國和優先四國的談判這周正在進行中。

江啟臣說，台美在擴大台灣對美投資上有很大的共識，也與台灣原本的預期雷同，包括台灣投資「阿拉斯加天然氣管線項目」，但美方認為台美關係不純粹是貿易，也涉及台灣在半導體供應鏈、區域地緣政治的重要性。

江啟臣表示，我方向美國說明台灣對關稅政策，以及未來不確定性的擔憂；美方則對洗產地和出口管制有所期待，包括避免台灣生產高科技晶片經非法管道落入美方禁止的第三方。

江啟臣指出，台美此次交流也涉及安全議題，美方非常關心台海目前的安全現況，也討論到台美可能的安全合作，以及台灣如何展現自我防衛的決心。

美方關切我國防預算

據了解，美國國務院近期開會，再度討論到希望台灣增加國防預算，提高到超過GDP的百分之三；針對今年度國防預算遭到在野黨刪除和凍結，王定宇表示，美方確實在交流中表達關切；江啟臣也呼籲說，未來特別預算和國防預算的增加，希望台灣各政黨要預作準備，對台灣國防的重要性，還有與美國的合作做審慎的思考，如何把增加的預算用到對台灣國防最有利的方向上。