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鄭麗君率隊赴美談判 雙方期待強化台美經貿合作

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

針對美國對等關稅進度，行政院經貿談判辦公室今（3）日指出，台灣政府團隊日前已於美東時間 5 月 1 日結束在華府就對等關稅等經貿議題與美方的首輪實體磋商。由行政院鄭麗君副院長、經貿談判辦公室楊珍妮總談判代表率領談判團隊，會談氣氛坦誠融洽，雙方都表達對強化台美經貿合作的共同期待。

行政院經貿辦指出，此次談判團隊包括行政院經貿談判辦公室、經濟部、農業部、財政部、衛福部、國家安全會議等單位代表。由鄭麗君率團前往美國進行實體談判磋商。

行政院經貿辦表示，會談期間雙方針對關稅、非關稅貿易障礙及台美各項經貿合作等議題，進行廣泛討論及意見交換。會談氣氛坦誠融洽，雙方都表達對強化台美經貿合作的共同期待，也希望在互惠互利的基礎上，為雙方產業與經濟發展帶來更多的機會。雙方並同意近期內就各項議題持續磋商，以積極尋求共識並探討進一步的深化合作。

行政院台美經貿工作小組召集人鄭麗君表示，台美經濟具有高度互補性，雙方的緊密合作將有助於優化彼此的產業體系，強化全球競爭力，她相信在台美雙方開放、相互理解的持續討論下，將有助於凝聚最大共識。

川普 關稅

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