快訊

廖峻3度中風…兒千字文認不受寵 控「外人」挑撥掀家醜：法庭見

南港Lalaport前天才停電害人困電梯 今又陷漆黑民眾怒：危機處理非常糟

美國將退出調解俄烏戰爭？國務院發言人談話引揣測 本人急發聲

朝野立委訪美 江啟臣：盼美考量軍購納雙邊貿易總額

中央社／ 台北3日電

立法院副院長江啟臣日前率跨黨派立委訪美，推動國會外交。江啟臣指出，已向美方說明台灣對於對等關稅政策及雙邊貿易不確定性的擔憂，傳達台灣提升自我防衛能力的決心及增加能源採購的意願，盼美方考量將對美軍購納入雙邊貿易總額。

立法院今天發布新聞稿指出，江啟臣於4月27日至5月2日偕「台美國會議員聯誼會」與「外交及國防委員會」等7位跨黨派委員訪問美國華府，共同推動國會外交，強化台美關係。

代表團由「台美國會議員聯誼會」共同主席民進黨立委王定宇擔任團長，江啟臣擔任榮譽團長，團員包括國民黨立委張智倫、黃健豪、民進黨立委邱議瑩、張雅琳及民眾黨立委林憶君。

立法院表示，代表團在5個工作天中，分別會晤美國行政部門高層官員、聯邦參眾議員、智庫學者、產業界及僑胞代表，就雙方共同關切議題進行深度交流。除傳達台灣對「對等關稅」政策、台美避免雙重課稅法案及台海安全的立場外，並聽取美方相關各界想法與建言，同時爭取更多支持。

立法院表示，行程最後一日，江啟臣偕代表團成員向駐華府華文媒體記者說明此次訪美重要意義及相關成果。

江啟臣表示，已向美方詳盡說明台灣對於美國對等關稅政策及雙邊貿易不確定性的擔憂，美方則明確表達其出口管制措施，以及對中國貨物出口洗產地問題的嚴正關切，盼包含台灣在內的主要貿易夥伴與美國站在一起，併肩合作。

江啟臣指出，代表團已向美方傳達台灣提升自我防衛能力的決心及增加能源採購的意願，並誠盼美方考量將台灣對美軍購納入雙邊貿易總額，以平衡雙邊貿易。

川普 關稅

延伸閱讀

美關稅談判「第1群4國」 黃健豪證實台灣入列

立委團結束訪美 盼軍購納入平衡台美貿易

二階連署期限將到 罷免江啟臣團體：我們只差800張

全台最大商城明年底完工 江啟臣批「交通動線」：中央不顧台中塞車

相關新聞

鄭麗君、楊珍妮領軍 台美完成首輪關稅磋商

美國總統川普推出對等關稅政策，行政院經貿辦宣布，我方談判團隊在在行政院副院長鄭麗君、經貿總談判代表楊珍妮的率領下，於美東...

駁疑美論 王定宇：美對台安全官員說台灣不可取代

台灣跨黨派立委組團訪美，訪團團長、民進黨立委王定宇今天轉述，美國負責對台安全事務的高層官員透露，台灣是不可取代的存在，雖...

美關稅談判「第1群4國」 黃健豪證實台灣入列

我國立法院組跨黨派立委訪團訪問美國，2日結束訪美行程。針對美國關稅談判，民進黨立委王定宇稱我國被列在首批溝通國家內。國民...

立委團結束訪美 盼軍購納入平衡台美貿易

我國跨黨派立委團2日結束訪美行程，立法院副院長江啟臣表示，我方向美國表達，希望未來能將台灣對美軍購納入平衡台美貿易的範疇...

4100億特別條例付委 藍：一定嚴格審查

為因應美國關稅戰，行政院提出規模四千一百億元「強化韌性特別條例」草案，立法院昨天一讀交付經濟、財政委員會審查，藍綠白也都...

小心淪川普談判籌碼！在野籲：切勿單方面配合美

「經濟學人」一日撰文示警，美國總統川普可能與中國國家主席習近平達成實質等同放棄台灣的協議。藍白立委表示，川普不受任何國際...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。