美關稅談判「第1群4國」 黃健豪證實台灣入列

我國立法院組跨黨派立委訪團訪問美國，2日結束訪美行程。針對美國關稅談判，民進黨立委王定宇稱我國被列在首批溝通國家內。國民黨立委黃健豪證實，我方為「第1群4國」，但我方仍表達立場，包含避免雙重課稅協定、關稅等，將台灣視為重要盟友。

我國立院跨黨派訪團2日結束訪美行程，此次訪團成員包括立法院副院長江啟臣、國民黨立委張智倫、黃健豪，以及民進黨立委王定宇、邱議瑩、張雅琳，和民眾黨立委林憶君 。傳訪團行程包括拜會白宮國安會及國務院。

王定宇表示，我方為「第1群4國」（First Four），就是台灣、南韓、日本、越南，也就是在關稅談判上，台灣目前在進行談判中，是第1群4國。

黃健豪說，這次訪美行程，除了見到參議員外，也見到重要行政部門，也跟談判相關部門（見面），尊重美國政府立場，不能透露是哪個單位。

黃健豪表示，確實在會議中，有證實我方跟日本、南韓、越南一樣，都在首批溝通協調的國家裡。我方還是表達我方立場，包含避免雙重課稅協定、目前的關稅協定，將台灣視為重要盟友、重要夥伴。我方所有供應鏈，跟美國相關製造業有關，期待談判過程裡，把這些議題清楚表達，期待更快有好的結果。