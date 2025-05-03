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立委團結束訪美 盼軍購納入平衡台美貿易

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
我國跨黨派立委團5月2日結束訪美行程，立法院副院長江啟臣表示，我方向美國表達，希望未來能將台灣對美軍購納入平衡台美貿易的範疇內；民進黨立委王定宇則說，台美貿易談判進度順利，指台灣在第一輪談判中，與南韓、越南並列「優先四國」。記者陳熙文／攝影
我國跨黨派立委團5月2日結束訪美行程，立法院副院長江啟臣表示，我方向美國表達，希望未來能將台灣對美軍購納入平衡台美貿易的範疇內；民進黨立委王定宇則說，台美貿易談判進度順利，指台灣在第一輪談判中，與南韓、越南並列「優先四國」。記者陳熙文／攝影

我國跨黨派立委團2日結束訪美行程，立法院副院長江啟臣表示，我方向美國表達，希望未來能將台灣對美軍購納入平衡台美貿易的範疇內；民進黨立委王定宇則說，台美貿易談判進度順利，指台灣在第一輪談判中，與南韓、越南並列「優先四國」。

江啟臣和台美國會議員聯誼會會長王定宇日前率團訪美，成員包括國民黨立委張智倫、黃健豪、民眾黨立委林憶君，及民進黨立委邱議瑩、張雅琳，共計5天行程。

立委團訪美期間除了與聯邦參議員希伊（Tim Sheehy）、提利斯（Thom Tillis）、巴德（Ted Budd）、布萊克伯恩（Marsha Blackburn）、匡希恆（John Curtis）、藍福特（James Lankford）、默克利（Jeff Merkley）、聯邦眾議員狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）、貝拉（Ami Bera）和眾院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）等人會面，也與美國商務部等行政部門交流。

跨黨派立委團2日結束訪問行程，江啟臣說，此行時機點特別，所以立委團不只例行性拜會美國國會和行政部門，也與美國智庫、產業界和政府代表交換意見；江啟臣說，立委團特別向美方表達台灣在美國對等關稅政策上的態度，及台灣產業界的聲音，並聽取美方的想法。

江啟臣說，我方向美國說明台灣對關稅政策，以及未來不確定性的擔憂；美方則對洗產地和出口管制有所期待，包括避免台灣生產的高科技晶片經非法管道落入美方禁止的第3方。

江啟臣說，我方也希望台灣未來的對美軍購，其金額可以納入平衡台美貿易，不過據了解，美方未對此鬆口。

王定宇說，立委團這次「見到該見的人」，包括國會參眾兩院的意見領袖，也見到川普政府中與台灣事務相關的高層官員。

在關稅方面，王定宇說，我方確認台灣現在與南韓、日本、越南並列「優先四國」（First Four），在與美國的關稅談判中，名列第一群優先談判的四國之一，屬於美國希望盡快完成談判的經濟體，但王定宇不願透露台美的談判進度。

江啟臣說，台美在擴大台灣對美投資上有很大的共識，也與台灣原本的預期雷同，包括台灣投資「阿拉斯加天然氣管線項目」，但美方認為台美關係不純粹是貿易，也涉及台灣在半導體供應鏈、區域地緣政治的重要性。

江啟臣指出，台美此次交流也涉及安全議題，美方非常關心台海目前的安全現況，同時也討論到台美可能的安全合作，以及台灣如何展現自我防衛的決心。

據了解，美國國務院近期開會，再度討論到希望台灣增加國防預算，提高到超過GDP的3%；針對今年度國防預算遭到在野黨刪除和凍結，王定宇表示，美方確實在交流中表達關切；江啟臣也呼籲說，未來特別預算和國防預算的增加，希望台灣各政黨要預作準備，對台灣國防的重要性，還有與美國的合作做審慎的思考，如何把增加的預算用到對台灣國防最有利的方向上。

我國跨黨派立委團5月2日結束訪美行程，立法院副院長江啟臣表示，我方向美國表達，希望未來能將台灣對美軍購納入平衡台美貿易的範疇內；民進黨立委王定宇則說，台美貿易談判進度順利，指台灣在第一輪談判中，與南韓、越南並列「優先四國」。記者陳熙文／攝影
我國跨黨派立委團5月2日結束訪美行程，立法院副院長江啟臣表示，我方向美國表達，希望未來能將台灣對美軍購納入平衡台美貿易的範疇內；民進黨立委王定宇則說，台美貿易談判進度順利，指台灣在第一輪談判中，與南韓、越南並列「優先四國」。記者陳熙文／攝影
我國跨黨派立委團5月2日結束訪美行程，立法院副院長江啟臣表示，我方向美國表達，希望未來能將台灣對美軍購納入平衡台美貿易的範疇內；民進黨立委王定宇則說，台美貿易談判進度順利，指台灣在第一輪談判中，與南韓、越南並列「優先四國」。記者陳熙文／攝影
我國跨黨派立委團5月2日結束訪美行程，立法院副院長江啟臣表示，我方向美國表達，希望未來能將台灣對美軍購納入平衡台美貿易的範疇內；民進黨立委王定宇則說，台美貿易談判進度順利，指台灣在第一輪談判中，與南韓、越南並列「優先四國」。記者陳熙文／攝影

川普 關稅

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