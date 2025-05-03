4100億特別條例付委 藍：一定嚴格審查

為因應美國關稅戰，行政院提出規模四千一百億元「強化韌性特別條例」草案，立法院昨天一讀交付經濟、財政委員會審查，藍綠白也都簽不復議同意書。民進黨籍經濟委員會召委蔡易餘表示，如果情況順利將在下周排審，特別預算是救命錢，立院務必加緊腳步審查。國民黨團強調，一定嚴格審查。

國民黨團總召傅崐萁昨表示，政院為了因應世界變局、關稅貿易障礙造成產業困境所出的特別條例，裡頭要考量有無急迫性與必要性，而且整部特別條例與產業相關的僅九三○億元，其他預算都應該與立法院說明清楚，國民黨團一定嚴格審查。

立法院昨也將中央政府總預算案解凍案共計二三八案，全數付委審查，包含中選會與行政院業務費被凍結百分之七十的解凍案，以及其他部會業務費被凍結百分之卅的解凍案。

因應美國關稅戰，賴清德總統昨出席新北產業園區業界座談，賴總統說，行政院已通過四千一百億元特別預算案。賴總統說，美國關稅措施對台灣的確造成重大衝擊，但他呼籲社會不要急於求成，而應快慢有序，以國家整體利益為最高考量。在兼顧產業空間與長遠發展下，進行穩健談判，爭取最有利結果，政府責無旁貸。

新北市長侯友宜直指當前國內外政經情勢嚴峻，政府應從國家整體利益出發，摒棄選舉思維治國。美國關稅衝擊業界，他過去在行政院會多次呼籲中央強化資訊公開機制，協助企業掌握趨勢、調整策略。