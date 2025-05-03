美國對等關稅政策 賴總統：爭取最好的結果

賴清德總統昨（2）日赴新北產業園區與業者座談，因應美國提出對等關稅政策，賴總統強調，政府會嚴謹面對，站穩台灣的立場，快慢有序，反映業界心聲，並爭取最好的談判結果，這是最終的目標。並期許大家在挑戰中找到機會，將危機化為轉機，再轉為商機，進一步創造台灣經濟奇蹟。

賴總統與新北產業園區業者座談，包括新北市長侯友宜、新北市廠商發展促進會理事長黃埮城等地方產業代表出席。

賴總統昨日指出，台灣跟美國談判已經進行第一次談判，後續會持續進行，政府將秉持確保國家利益、維護台灣產業發展、不犧牲任何一行業等三大原則進行。

賴總統表示，中小企業對台灣的重要性大，所以政府非常關心中小微型企業在美國關稅中所受的衝擊。