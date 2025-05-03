快訊

張麗善彰化伸港福安宮跪迎白沙屯媽 粉紅超跑火速離去…網路熱議

美股道瓊勁揚564點、史指連9漲…逾20年首見 收復宣布關稅後所有跌幅

美國對等關稅政策 賴總統：爭取最好的結果

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

賴清德總統昨（2）日赴新北產業園區與業者座談，因應美國提出對等關稅政策，賴總統強調，政府會嚴謹面對，站穩台灣的立場，快慢有序，反映業界心聲，並爭取最好的談判結果，這是最終的目標。並期許大家在挑戰中找到機會，將危機化為轉機，再轉為商機，進一步創造台灣經濟奇蹟。

賴總統與新北產業園區業者座談，包括新北市長侯友宜、新北市廠商發展促進會理事長黃埮城等地方產業代表出席。

賴總統昨日指出，台灣跟美國談判已經進行第一次談判，後續會持續進行，政府將秉持確保國家利益、維護台灣產業發展、不犧牲任何一行業等三大原則進行。

賴總統表示，中小企業對台灣的重要性大，所以政府非常關心中小微型企業在美國關稅中所受的衝擊。

川普 關稅

延伸閱讀

總統新北產業座談 業者提建軍工紡織品A Team

中研院調查：川普執政6成民眾憂美中協議損台

影／憂美關稅壓境台仍內耗！侯喊話「別選舉思維治國」 賴：哪時不艱難？

駁獨裁說 張惇涵：總統426當天與謝國樑同台還致謝

相關新聞

立委團結束訪美 盼軍購納入平衡台美貿易

我國跨黨派立委團2日結束訪美行程，立法院副院長江啟臣表示，我方向美國表達，希望未來能將台灣對美軍購納入平衡台美貿易的範疇...

小心淪川普談判籌碼！在野籲：切勿單方面配合美

「經濟學人」一日撰文示警，美國總統川普可能與中國國家主席習近平達成實質等同放棄台灣的協議。藍白立委表示，川普不受任何國際...

4100億特別條例付委 藍：一定嚴格審查

為因應美國關稅戰，行政院提出規模四千一百億元「強化韌性特別條例」草案，立法院昨天一讀交付經濟、財政委員會審查，藍綠白也都...

美國對等關稅政策 賴總統：爭取最好的結果

賴清德總統昨（2）日赴新北產業園區與業者座談，因應美國提出對等關稅政策，賴總統強調，政府會嚴謹面對，站穩台灣的立場，快慢...

中研院調查：川普執政6成民眾憂美中協議損台

美國總統川普就職滿百日，中研院歐美所今天發表調查指出，川普上任後，有46.7%民眾對未來的台美關係感到悲觀，也有6成民眾...

卓榮泰：台幣急升沒有受到任何壓力 取決於市場機制

新台幣兌美元近日大幅升值衝，創16個月新高價位。行政院長卓榮泰今天表示，台灣長期是匯率穩定國家，也沒有強力操縱匯率，目前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。