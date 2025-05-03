小心淪川普談判籌碼！在野籲：切勿單方面配合美

「經濟學人」一日撰文示警，美國總統川普可能與中國國家主席習近平達成實質等同放棄台灣的協議。藍白立委表示，川普不受任何國際建置的框架，只要符合美國利益，確實有可能把台灣視為談判的籌碼，籲政府絕對要以台灣為主體，非單方面全面配合美國。

國民黨立委牛煦庭表示，「經濟學人」應該也是看川普的風格愈來愈強烈，做出一些政治上可能的判斷，所謂的棄台論或單邊主義在川普上台的時候，大家都有推想過的劇本。

牛煦庭示警，經貿上的利益，有沒有可能變成川普在談判時，重視的概念跟價值？如果是的話，川普不會在乎傳統國際政治的地緣與戰略，中國大陸若要求要用台灣的地位作為交換，川普確實有可能把台灣視為談判籌碼。

民眾黨立院黨團總召黃國昌說，美國公布高關稅政策迄今，民眾黨不斷提醒民進黨應做好準備，並確保台灣不能被犧牲，但人民看到連衝擊評估都無法提出來的政府，致力於大罷免，完全無法感受人民苦痛，要國人如何相信民進黨政府能替台灣談到最好的條件。

民眾黨團副總召張啓楷表示，美國是我國最密切且有力的盟邦，當務之急應該台美雙方多方溝通，實現多元合作及互利互惠，尋求美國能繼續支持台灣，確保台灣安全及民主自由社會主體性繼續維持，但並非只單方面全面配合美國，避免變成被犧牲的棄子。

民進黨立委陳冠廷表示，不管是哪位美國總統，近年來美國對台灣的支持，已經是跨黨派、制度性深化，從「台灣關係法」、「六項保證」，到國會連年通過的友台法案，這些都是證明。