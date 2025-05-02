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何時成立主權基金 卓榮泰：要先成立專法

中央社／ 台北2日電

關於是否成立主權基金，行政院長卓榮泰今天表示，衡量現在國家財力、產業發展及國際局勢，台灣能主動討論成立主權基金，包括要有專法及專業且公開透明的管理機制，除非要有很大的力道成立專法，否則還在討論過程當中。

美國總統川普關稅威脅衝擊全球經濟，外界關注未來可能衍生貨幣戰。外貿協會董事長黃志芳日前表示，雖新台幣升值不利出口，但卻是建立新經濟模式的契機，也有助業者海外投資，建議台灣盡快成立主權基金，這樣如同掌握強而有力的武器。

立法院今天繼續進行總質詢，國民黨立委羅明才指出，因應國際局勢的變化，他認為應該要成立主權基金，帶領台灣的百工百業走向國際，如果有主權基金出去，再配合企業如高科技產業，到各國談判、發展，才會有力。

卓榮泰指出，對於成立主權基金，過去政府比較謹慎保守，他認為現在國家的財力、產業的發展，以及國際局勢，台灣應該能夠比較主動性的討論成立主權基金，包括將來要有專法來管理，有專業管理的單位機制，資金的來源、規模，都必須要在一個公開透明的機制中運作。

卓榮泰表示，目前只是在一個構想上，比以前採取主動開放討論的方式，距離成立主權基金，除非要有一個很大的力道，成立專法，否則現在還在討論的過程當中。

川普 關稅

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