卓榮泰：台幣急升沒有受到任何壓力 取決於市場機制

新台幣兌美元近日大幅升值衝，創16個月新高價位。行政院長卓榮泰今天表示，台灣長期是匯率穩定國家，也沒有強力操縱匯率，目前並沒有受到任何壓力，還是取決於市場機制，現在全球大趨勢是美元貶值，各國也都都還在調適。

立法院今天繼續進行施政總質詢，國民黨立委羅明才表示，我國外匯存底有高比例屬美元計價資產，若台幣大幅升值恐會出現相當大損失。卓榮泰回應，台幣近期升值，確實會對國內產業造成衝擊，所以才提出特別條例草案，盼朝野共同支持。

卓榮泰指出，央行總裁楊金龍上周才在立法院說過，央行沒有強力干預匯市。台灣股匯市穩定，會持續觀察，政府有預判到台幣升值，目前還沒有發生到不可控狀況。羅明才再問，台幣升值是否有美方壓力？卓榮泰表示，沒有受到任何壓力。

國民黨立委徐巧芯表示，卓榮泰是否能保證，台幣未來不會再繼續走升？卓榮泰回應，我國並不是政治操控匯率國家，他現在若提出保證，會繼續漲或跌，沒有任何效果，央行或許下周就會有報告送過來，如果沒有，他也會向央行主動請教。