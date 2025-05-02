影／憂美關稅壓境台仍內耗！侯喊話「別選舉思維治國」 賴：哪時不艱難？
因應美國對等關稅，總統賴清德與新北市長侯友宜今天(2日)上午，於新北產業園區與產業界對談，賴總統強調不會犧牲任何一個產業，而面對關稅議題，台灣處境艱難，侯友宜當面向賴清德提出諫言，盼「別以選舉思維治理國家。」
侯友宜致詞時表達產業的憂心，他表示，我們不能用選舉的思維來治理國家，對內對外不能內耗、誤判，希望大家團結面對，否則代價非只是關稅危機，還有國家生存的危機。
對於侯友宜朝野團結面對的說法，賴清德給了一根軟釘子，賴總統強調，台灣一直以來都在艱困中成長，他更要大家想一想，台灣在哪個階段沒有困難，重點是能在每一次的挑戰中找到機會讓自己更加成長。
賴清德強調，大家應該要對自己有信心，台美第一階段談判順利，不能一心求快，進度應該快慢有序，以確保國家利益與維護產業的生存空間。對於是否回應在野黨喊話召開國是會議，賴清德始終沒有正面回應。
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