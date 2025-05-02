中研院院士吳玉山：以零關稅對美談判 根本沒打到痛處

美國總統川普推出對等關稅政策，震撼全球經濟，中研院院士、政治研究所特聘研究員吳玉山指出，川普真正關切的是與貿易夥伴的嚴重貿易逆差，企圖藉著高關稅達到消滅逆差的目的，因此以零關稅為目標的談判根本沒有打到痛處，完全毫無意義。

吳玉山指出，川普兩度主政以來，已經形成新的「川普主義」，將可能永遠改變美國參與國際事務的態度與方法，即使川普卸任以後，仍然會持續影響美國。

他分析，川普主義的三個面向，包括兩極爭霸，也就是面對中國大陸的崛起，美國的霸權地位面臨權力轉移的關鍵，必須壓抑挑戰者，形成新冷戰，他認為其實從2018年起，全球就已經進入冷戰2.0。在可預見的未來，大國爭霸的國際緊張不會緩解，美國的單極體系也已經一去不回，兩極體系將重新出現。而且即使兩國領導人的變動也無法改變對抗的基本格局。

其次是「新重商主義」的興起，也就是美國企業在許多傳統及新興產業的競爭劣勢，導致國家力量的介入干預，他舉例，美國在19世紀後期追趕英國、1980年但面對日本經濟挑戰以及當今面對中國大陸這三個時期，當發現自身在國際經濟競爭的處於不利地位時，就會拋棄自由主義，改採國家主義和保護措施。

第三，就是右翼民粹的現象，反映社會底層對新自由主義分配模式的反動，並且歸責於外國與移民。吳玉山指出，這三種面向彼此無法化約，有時甚至存在矛盾，不過促成川普以重商及民粹的方式驅使世界進入新冷戰格局。他分析，川普今年上任後採取的一連串政策，包括關稅戰、對內成立政府效率部及對美洲的擴張等，就是圍繞這三面向的呈現。

吳玉山說，川普對台灣提出32%對等關稅，從對美出口的前13位國家來看，根本是繼中國大陸、越南等兩個共產國家之後最高的國家。他進一步指出，川普推出「對等關稅」的意義根本不是「對等」，他更不關心各國的關稅稅率或貿易障礙，而是為了他關注的貿易逆差，企圖藉著高關稅大幅砍殺對手向美國的出口，以達到消滅逆差的目標，因此以零關稅為目標的談判根本沒有打到痛處，完全毫無意義。

吳玉山指出，從川普1.0開始，便以中國大陸為對手開啟了冷戰2.0，影響全球的政治、經濟、軍事和科技等各領域。在這樣的架構下，自由主義的經濟秩序和全球化已死，集團化和重商主義成為顯著的趨勢，川普靠著重商和民粹維繫美國霸權或許有其優勢，但一再指控盟友占便宜、在加拿大等議題上擴張，卻可能造成陣營分崩離析使中國大陸有可乘之機。