賴總統：未來與美方談判 將秉持三大原則

總統賴清德2日指出，台灣跟美國談判已經進行第一次談判，後續會持續進行，政府秉持幾個原則，第一，確保國家利益，第二，要維護台灣產業發展的空間，第三，我們不會犧牲任何一個行業，因為每一個行業在台灣來講，都是一個生態系，沒有辦法犧牲任何一個行業，這個是我特別跟大家說明的。

賴總統今日到新北市產業座談致詞時提到，大家都很清楚中小企業對台灣的重要性，特別是這次美國總統川普對等關稅衝擊全世界，台灣也沒有例外，各國產業無論是直接或間接都受到嚴重的影響，其中中小微型企業承受的壓力相對特別大，我國經濟產業的情況跟一些國家不同，我們中小微型企業數目高達150、160萬家，佔比所有登記家數的98%，提供全國916萬個就業機會，佔勞工八成左右。可以看得出來台灣中小微型企業是台灣經濟發展的關鍵，其實說更直接一點，也是穩定社會的一股很重要的力量，所以政府非常關心中小微型企業在這一波美國對等關稅中所受的衝擊。

賴總統提到，他要利用這個機會跟大家說明，跟美國談判已經進行第一次談判，後續會持續進行，政府秉持幾個原則：第一，確保國家利益，第二，要維護台灣產業發展的空間，第三，我們不會犧牲任何一個行業，因為每一個行業在台灣來講，都是一個生態系，沒有辦法犧牲任何一個行業，這個是要特別跟大家說明的。

另外賴總統強調，行政院長卓榮泰與他都在未來談判都會清楚表明台灣的立場行政院在落實支持照顧方案的時候，也會把大家的意見納進去，金額目前也調整到930億元，本來是880億元。就是要反映過去這一段時間業界所提供的意見，行政院是做彈性的調整。目前行政院也召開行政院會，並提出、通過特別預算，金額是4100億元。並且特別跟大家說明，我們這次特別預算有別於以往，並不是舉債，而是用累計的歲計賸餘編列特別預算，其中第一個項目就是跟大家說明930億元，要照顧受影響、受到衝擊的傳統產業。

第二，也要照顧社會弱勢，就是包括支持產業、安定就業，總共有930億元；另外就是照顧民生，其中編列300億元，要來補助勞健保；另外也要來照顧弱勢企業，當然其中也包括1100億，要來補助台電。

另外對於電力穩定問題，賴總統強調，經濟部盤點過，2032年台灣穩定供電沒有問題，即便是把人工智慧、資料中心所需要的電費概括估計進去，到2032年穩定供電沒有問題。現在我們缺的是綠電，所以政府正積極推動各項綠能建設，包括風電、太陽能發電，未來會著重在水力發電、地熱發電、氫能源等新興科技發電，都會推動。業界聽起來大家反應的跟電力有關係，不約而同，也許大家等等也會提出的，都是希望台電不要調漲電費，因為這時候關稅調漲，大家生產成本增加，希望電費可以穩定。

賴總統再度強調，其實卓榮泰編列1,100億元補助電力公司，目的也是在此，讓政府來協助台電，也公平對待台電在COVID19期間自行吸收成本，沒有調整電價來穩定物價，這個時候我們理應要給台電合理對待，這就是編列1,100億元的道理，不希望再增加業界經營的成本，不知道大家支不支持。今天在場立委不分黨派，希望大家都可以支持。

賴總統說，COVID-19期間台電沒有調整電價、沒有反映成本，經營盈虧數字上當然會不理想，但他真的發揮效果。在疫情期間，日韓和歐盟、美國，CPI都9%以上，台灣只有3.多而已，穩定物價也是當前政府政策，希望今年可以控制在2以下。當然川普總統政策勢必會帶來衝擊，否則的話在川普總統提出對等關稅之前，政府目標是在CPI穩定在百分之2以下，也會穩定匯率，不受外界影響而波動，這都是政府政策，所以我利用這個機會跟大家作說明。這一次對台灣的衝擊很大，大家都憂心忡忡，當然大家都很希望快，但他認為應該要快慢有序，不能夠只求快、沒有求國家利益，所以我是希望在剛剛和大家報告，確保國家利益、維護產業生存空間之下，快慢有序，提出能夠得到最好談判結果的策略。

另外，對於接下來全球經濟變化，賴總統說，全球經濟成長率IMF，對全球預估本來是3.2%，但川普政策之後調降到2.8%。但全球那麼多國家，根據IMF的預測都調降，只有台灣，預估是2.7％，反而調升到2.9％，這代表國際社會對台灣的經濟韌性是有正面看待。且台灣今年第一季經濟成長率，5.37％，這是大家共同努力的結果。

賴總統說，當然，這跟大家趕在90天內要出貨有關，但也凸顯台灣是具備韌性的。另外分享一個數據，其實台灣外銷的產品，銷售到美國才佔24.3%，百分之七十幾是銷往美國以外的世界，如果把中國又扣除掉，我們還有65%是銷往美國和中國以外的國家，這是台灣幾十年來經濟產業發展的韌性，所以我們對自己也要有信心。政府會嚴謹地面對這次的美國川普的關稅，政府也非常希望跟大家站在一起，但是我們一定是要站穩台灣這個立場、快慢有序、反映業界的心聲，爭取到最好的談判結果，這才是我們最重要最終的目標。