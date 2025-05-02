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對等關稅特別條例付委審查 卓榮泰：兩院合作速度更快

攝影中心／ 記者林俊良 即時報導
立法院會今天處理報告事項，將行政院提出的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案交付經濟、財政委員會審查，最快下週就可開始進行審議。行政院長卓榮泰表達感謝。記者林俊良／攝影
立法院會今天處理報告事項，將行政院提出的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案交付經濟、財政委員會審查，最快下週就可開始進行審議。行政院長卓榮泰表達感謝。記者林俊良／攝影

立法院會今天處理報告事項，將行政院提出的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案交付經濟、財政委員會審查，最快下週就可開始進行審議。行政院長卓榮泰說，「非常感謝委員、大院，一定要行政立法兩院一起合作，速度才能更快」。

因應美國對等關稅，行政院在4月24日的院會通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，提案規模達新台幣4100億元，用於提供企業金融支持、提升產業競爭力，以及挹注台電、勞健保等，草案送往立法院審議。

行政院長卓榮泰表示，非常感謝委員、大院，剛剛坐在位子上聽到韓院長唸出條例，現場大家都支持沒有任何異議，他感到非常欣慰，一定要行政立法兩院一起合作，速度才能更快。

川普 關稅

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