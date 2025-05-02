賴清德、侯友宜與企業座談 承諾至2032年前供電無虞

賴清德總統與新北市長侯友宜今上午至新北產業園區與企業座談，針對美方提出的關稅措施，總統表示政府已啟動第一階段談判，並將持續與美國展開協商。他並表示社會及企業都很關心電力問題，表示致2032年台灣供電無虞。

總統表示，政府秉持確保國家利益與維護台灣產業發展空間兩大原則，全力為台灣爭取最佳條件。他指出，台灣產業密不可分，彼此組成完整的生態系，無法也不應犧牲任何一個產業。

賴總統指出，行政院已召開會議並通過特別預算案，總額達4100億元。其中，933億元將用於協助受衝擊的產業因應挑戰，同時反映業界所提寶貴意見。政府會將業界與投資者反映的問題納入談判策略與支持方案中，以實際作為穩定經濟基本盤。

針對能源議題，賴總統說，經濟部已盤點至2032年台灣電力供應無虞，包含AI與資料中心的用電需求都已納入評估。他坦言目前挑戰在於綠電不足，政府正積極推動太陽能、水力、氫能源等多元綠能建設，逐步建立先進電力體系，回應產業界對電力穩定的高度關注。

他提及業界普遍關心電價問題。政府編列1000億元補助經費，協助台電穩定營運，公平對待其在疫情期間吸收成本、未調漲電價、穩定物價的努力。他強調，此舉不僅保障台電財務，也避免進一步增加產業經營壓力，政府會與業界站在一起，共同度過困境。

賴總統說，這次關稅措施對台灣的確造成重大衝擊，但他呼籲社會不要急於求成，而應快慢有序，以國家整體利益為最高考量。在兼顧產業空間與長遠發展下，進行穩健談判，爭取最有利結果，是政府責無旁貸的任務。

他也引用國際數據指出，IMF原本預估全球經濟成長率為3.2%，但美國新政策公布後下修至2.8%。多數國家經濟預測也出現調降，唯有台灣從2.7%上修至2.9%，顯示台灣具備強韌的經濟體質，也反映政府政策有效穩定市場信心。

他表示政府將嚴謹面對挑戰，與國人攜手前行，發揮台灣優勢、回應產業訴求，爭取最佳談判條件。他重申：「政府會站在你們這一邊」，展現與產業團結抗壓的決心。