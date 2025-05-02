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因應美國關稅特別條例、238案預算解凍案 雙雙付委審查
立法院會今天將「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案今天一讀，交付經濟、財政委員會審查。另外，今年度中央政府總預算案之解凍案共計238案全數付委審查，其中包含攸關各單位運作的業務費。
立法院會今天依照周二程序委員會通過的議事日程草案進行，「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」及238案解凍案全數付委審查，其中包含中選會業務費被凍結70%的解凍案、行政院業務費被凍結70%的解凍案，以及其他部會業務費被凍結30%的解凍案。
行政院解凍報告指出，本院院本部114年度業務費預算未能於114年6月前獲立法院解凍，現行已簽約項目，例如清潔及機電等勞務承攬契約、資訊系統維運等，屆時恐無預算可支應，影響廠商權益、施政效能及政府信譽。
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