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關稅效應 3廠商200人放無薪假
勞動部昨公布減班休息（俗稱無薪假）最新數據，本期實施一三一家、二二六六人，較上期增加廿一家、五八四人，也是三月以來的相對高點，其中有三家廠商表達因美國對等關稅才實施減班、影響約兩百人左右。勞動部官員表示，關稅效應尚未明顯發酵，將持續觀察。
勞動基金運用局昨也公布勞動基金最新績效，指儘管美國四月二日才宣布以國家為基礎課徵對等關稅，但三月因關稅貿易戰議題延燒，金融市場恐慌情緒蔓延，打壓風險性資產表現，造成三月單月虧損一七一六億元，整體勞動基金截至今年三月底止，規模為七兆二三五八億元。
勞動部條平司專委侯松延說，本期增加的廿一家實施無薪假的事業單位，多為製造業、批發零售業。光是製造業就有一九一九人，較前期增加五五八人，實施理由多半都是訂單減少。
侯松延表示，有三家廠商表達是因為美國關稅政策才通報實施無薪假，分別是車床銑床廠商、開關插座製造、汽車零組件及五金工具製造廠商等。
侯松延說，據地方政府了解狀況，因美國關稅政策不確定性高，本期實施減班休息的事業單位，都還是個別廠商營運狀況所致。相較去年同期，反而減少一八三家、三九三八人，創二○二○年無薪假統計數據同期最低。
賴清德總統表示，因應美國關稅政策的影響，政府要投入四一○○億元來支持產業發展、安定就業市場；相信企業愈穩定，勞工的工作愈穩定，政府一定做全體產業的後盾。
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