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與美關稅談判 林佳龍：台灣當然是在第一批名單

中央社／ 台北1日電

台灣展開對美關稅談判，外交部長林佳龍今天於論壇表示，很多人問台灣是不是在第一批名單，「當然是」，只是沒有敲鑼打鼓；談及對美擴大投資，林佳龍指出，不要以為台灣半導體產業會一走了之，美國是台灣打世界盃的地方。

台灣東南亞與南亞協會下午舉辦「台灣、美國、東協印太合作艦隊：AI與半導體產業前瞻論壇」，外交部長林佳龍出席並發表演說。

美國總統川普（Donald Trump）日前執政滿100天，林佳龍於演說中表示，川普新政很重要的是一體兩面，貿易問題背後是對全球化的反思，以及川普想將其導向「以美國為優先的全球化」，而關稅是目的也是手段，很多人猜川普要逼各國談判，但川普自認在維持世界秩序。

林佳龍說明，全球化趨勢造就中國崛起，特別是中國加入世界貿易組織（WTO）後，開始挑戰以規則為基礎的世界秩序，中國動員國家資源，並以國家力量透過補貼與傾銷，實現所謂彎道超車，這當然是不公平競爭，也讓美國現在有危機感。

林佳龍直言，這對台灣是挑戰也是機會，政府近期有幾波與川普政府的對接與對應，台灣跟美國在「同一頁上」，on the same page意即意見一致。很多人問台灣是不是在關稅談判第一批名單，「當然是」，只是沒有敲鑼打鼓。

林佳龍解釋，第一波是台積電對美擴大投資，川普開始講好話；第二波是對阿拉斯加天然氣的採購與投資，川普已放進事實清單；第三波則是人工智慧（AI）晶片科技，台灣要跟著美國步伐成為全球化的「贏者圈」，把群聚效應發揮到最大。

林佳龍強調，美中抗衡最後成敗在誰掌握新興科技，特別是AI，而台灣在AI晶片、伺服器等領域有一定角色。

林佳龍提到，中國有自己的聯盟，不管叫邪惡軸心或紅色供應鏈，而非紅供應鏈則可以打造「台美聯合艦隊」，台灣投資美國隊、美國投資台灣隊的雙向模式；不要以為台灣半導體產業會一走了之，美國市場龐大，是台灣打世界盃的地方。

林佳龍談及，必須在安全戰略以及貿易找到平衡，台灣跟菲律賓處於第一島鏈，安全上受到中國威脅，也須美國保護，但安全結盟若無經濟基礎將韌性不足，因此要打造台菲經濟走廊，與不同國家都要有不同戰略思維。

川普 關稅

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