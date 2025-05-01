黃國昌：關稅若降為零 台灣農產品會帶來根本性毀滅

因應對等關稅衝擊，總統賴清德曾拋出與美國從零關稅談起。民眾黨主席黃國昌今天在與日本訪團會面時表示，農產品項目上，禁不起美國農產品的傾銷，若真的將該項關稅降為零，會對台灣農產品帶來根本性毀滅。

黃國昌今天偕國際部、青年部及政策會，接待日本自民黨青年局訪問團。民眾黨會後透過臉書轉述與會內容。

黃國昌在會中表示，台日關係一向友好，民間交流頻繁，舉凡影視、漫畫文化皆深植台灣社會，在區域安全部分，過去日本的朋友說「台灣有事，日本有事」，這份溫暖深深停留在每一個台灣人心裡；雖然民眾黨在內政議題跟台灣兩大黨有不一樣看法，但在自我防衛及國際關係時仍應一致對外。

訪團團長、自民黨眾議員中曾根康隆表示，訪團抵達台灣後第一個拜會的就是黃國昌，過去自民黨與民眾黨交流頻繁，前兩次訪台也曾拜會時任民眾黨主席柯文哲；由於日本青年投票率偏低，盼能就青年公共事務參與與民眾黨交流。

談及青年議題，黃國昌強調，民眾黨能獲得年輕世代支持，歸功於柯文哲獨特且具親和力的風格，柯文哲不僅是政治領袖，也是深受年輕人喜愛的Youtuber；另一方面，民眾黨長期關注居住正義，比如對不動產炒作課以重稅、提高空屋持有稅，期望改變房市畸形現象。

因應美國對等關稅，賴總統先前表示，沒有計劃採取關稅報復，要與美國從零關稅談起。不過黃國昌表示，未來台灣勢必需與美國進行嚴肅談判，尤其在農產品項目上，禁不起美國農產品的傾銷，若真的將該項關稅降為零，會對台灣的農產品帶來根本性毀滅。

黃國昌表示，台日雙方在因應貿易壓力上高度相似，特別是在農產品與匯率政策，台灣可從日本經驗中獲得啟發，並尋求加強雙邊合作，共同面對區域挑戰。

黃國昌亦提到，民眾黨不只走傳統的議會國會路線，也延續街頭公民運動精神，並分享太陽花運動後，年輕世代如何透過參與公共事務建立政治熱情，鼓勵日本政界重視並培養類似的草根力量。