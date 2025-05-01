邱志偉：深化台美關係 建議派重量級企業界赴美遊說

民進黨立委邱志偉今天表示，日前川普總統發表就職百日演說，針對過去1個月對台灣以及全球，因為對等關稅的衝擊，以及美國可能將於5月公布新的半導體關稅，都為全球景氣帶來許多的不確定性。台美關係仍在穩步向前，但要如何繼續深化，值得我國思考因應，包含派出重量級的企業界訪團赴美遊說，都是可供參考的方向。

邱志偉指出，從川普就任後的台美關係來說，在2月美國國務院有關於台美關係的部分，刪除了「不支持台灣獨立」的部分。美國國務卿盧比歐也多次重申美國對台灣的支持，但就職百日以來，美國確實尚未有更多具體的親台政策。台灣絕對相信盧比歐是台灣多年友好的真朋友，不過目前川普最在意的還是亞洲各國的貿易逆差問題，台灣因為半導體產業關係，被川普視為重點，似乎有影響到台美關係的實質進展。

邱志偉表示，台灣需要加速對美軍售採購，目前就職百日期間，在3月美國舉行了F-16V的出廠典禮，後續還有台灣在川普總統第一任期間購買的66架F-16V盼能在最短時間內，陸續返抵國門。此外，台灣需要更多先進的戰機、飛彈等相關國防軍武，也希望國防部等各單位，務必要更積極主動的把握時間，向美方提出台灣的採購需求，加速台美的軍事合作。

邱志偉指出，就經貿面來說，台積電董事長魏哲家在白宮舉行的記者會，宣布對美投資1000億美元，被川普列在就職百日的政績清單中。過去這段時間，台灣對於台積電赴美投資有很多辯論，也是朝野近日攻防的焦點，但隨時間拉長來看，對台美的深化合作，其實反而有重要的貢獻與助益。

關於股市波動，邱志偉表示，提醒政府必須注意相關護盤作為，以及保守的應對政策，不宜急著退場，川普政府尚未公布半導體關稅，同樣也沒有宣布對台積電或台灣企業豁免，因此務必要審慎因應後續的任何衝擊，絕不可輕易讓保護措施退場。在野黨提的台幣升值問題，政府與央行務必留意後續可能的匯率戰，相信日本的教訓各界都仍記憶猶新，台灣應該能夠提出有效因應的作為。