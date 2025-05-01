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川普上任百日座談 業者憂台灣依賴單一市場

聯合報／ 記者張文馨蔡晉宇／台北報導
台灣電動車聯盟副理事長鄭顯聰。圖／聯合報系資料照片
台灣電動車聯盟副理事長鄭顯聰。圖／聯合報系資料照片

國策院昨天邀請專家學者分析美國總統川普上任一百天的情勢，台灣電動車聯盟副理事長鄭顯聰表示，台灣的隱憂是依賴單一市場，盼政府能給與產業更多的協助，幫助整合供應鏈與市場需求；人才也需要更妥善安排，建議把台灣產業以類別來分，規畫完整對策。

鄭顯聰表示，台灣的核心優勢包含完整供應鏈、靈活高效的網路、良好教育背景和開放式文化，最大隱憂是依賴單一市場，政府應給產業更多幫助。他舉電動車為例，美國是最大消費市場，東歐、中東和中南美洲也有非常大商機，政府應以產業別畫分，協助海內外台商重新布局。

台灣產業創生平台創辦人黃日燦表示，有競爭性的產業不會受到美國關稅戰太多影響，但對於傳產這類「比較沒搞頭」的產業，若不分散市場，未來不會太美好。

鄭顯聰還認為人才是重中之重，需要政府把人才比率做妥善安排。中華經濟研究院院長連賢明說，過去台灣的人才都在製造業，接下來要開發美國市場就需行銷、法務和財務人才，甚至協助台灣在地化。

民進黨前立委羅致政表示，除了關稅戰，各國都在搶美國外流的人才，尤其是過去這兩個月以來，各國都有吸引人才的計畫，台灣要談產業更新升級，沒有人才做基礎都是空話，到目前為止，卻是沒有看到政府做什麼。

另外，民進黨立委蔡易餘等多位農業縣綠營立委表示，行政院日前通過總規模達四千一百億元的特別條例草案，但針對農漁業的支援僅編列一八○億元、占全部預算不到百分之五，實難反映政策的公平性與農業的國安戰略地位，應即刻擴編，「特別預算從八八○億元變四千一百億元，農業卻一毛未加，這樣怎麼對得起農民」？

供應鏈 川普 羅致政 蔡易餘 關稅

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