台美談判獻策 華府學者：台灣應大膽提案降關稅、買武器

華府哈德遜研究所前會長溫斯坦昨在台大演說指出，面對美國總統川普的對等關稅，台灣應大膽提出降低關稅、討論採購新武器等切實可行的計畫以盡快展開談判，除可望降低高關稅，有助防衛合作、確保台灣在供應鏈的地位，也能確保台灣安全。溫斯坦認為，只要方案奏效，對台關稅不會是百分之卅二，會大幅降低。

川普四月二日宣布對全球加徵「對等關稅」，台灣稅額為百分之卅二；但九日又宣布有很多的國家排隊要談判，因此暫緩實施除了中國大陸以外國家的對等關稅。台美談判團隊已接觸，但尚未達成成果。

溫斯坦表示，美國的目標不在永久實施針對特定國家的關稅，相反地，川普邀請各國提出建議，看看各國能為美國做些什麼，例如，取消非關稅壁壘和關稅，增加對美投資等。

溫斯坦說，美國與各國談判的過程將來來回回，美國會非常認真，也期待盡可能達成最多的貿易協議，特別是與盟友和夥伴；最複雜的協議就是與中國人的協議。

溫斯坦表示，美國希望從戰略上，在關鍵領域盡可能與中國脫鉤，不依賴中國的稀土、藥品、電動車和電池；若美國能與合作夥伴與盟友達成強大貿易協議，讓他國增加國防開支，強化與美國合作，就可削弱中國的力量，美國可重塑全球貿易體系，而川普追求的就是更加公平且平衡的貿易體系。

行政院經貿辦公室前總談判代表鄧振中與會對談指出，台灣的產業結構是發展特定部分再與上下游夥伴合作，形成更具競爭力以及韌性的產業生態，與中國大陸從上到下全部自己製造的一條龍不同；台灣是美國企業的夥伴而非對手，但和日、韓及馬來西亞等競爭國家相較，台灣卻被加徵更高的對等關稅，「可以理解川普想要解決問題，但也要請川普區分朋友和對手，台灣應該是友人」。

針對台灣疑美論升高，溫斯坦表示「我一點不擔心會有關於台灣的大筆交易，這根本不會發生；你不用擔心」，除非台灣採取非常魯莽的行動，例如拒絕與美國談判或削減防衛支出，只要台灣展現願意嚴正與美方互動的意願，並增加防衛支出，川普就不可能讓中國掌控台灣的未來。

溫斯坦說，川普不想屈居中國大陸國家主席習近平之下，自然也不會坐視習近平以任何形式控制台灣。

溫斯坦表示，台灣應承擔自我防衛責任；美國願意協助，但台灣展現自我防衛意志非常重要，台灣做得越多，對美國而言就越容易從旁協助台灣防衛。