對美談判獻策 華府學者：可「大膽提案」降關稅、買武器

華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）前會長溫斯坦（Kenneth Weinstein）今（30日）在台大演說表示，面對美國總統川普的對等關稅，台灣應該大膽提出切實可行的嚴肅計畫，盡快展開談判，包含降低關稅、討論採購新武器；只要方案奏效，對台灣的關稅不會是32%，會大幅降低。

溫斯坦表示，只要台灣大膽提案，除可望降低高關稅，也有助防衛合作、確保台灣在供應鏈的地位，也能確保台灣的安全；若台灣畏首畏尾，只會讓川普覺得，台灣並不認真看待自我防衛。

川普2日宣布對全球加徵「對等關稅」，其中台灣稅額為32%，川普9日又宣布有很多國家排隊要談判，因此暫緩實施除了中國大陸以外的對等關稅；台美談判團隊已接觸，但尚未達成成果。

溫斯坦表示，美國的目標不在永久實施針對特定國家的關稅，相反地，川普邀請各國提出建議，看看各國能為美國做些什麼，例如，取消非關稅壁壘和關稅，增加對美投資等。

溫斯坦說，美國與各國談判的過程將來來回回，美國會非常認真，也期待盡可能達成最多的貿易協議，特別是與盟友和夥伴；此外，最複雜的協議就是與中國人的協議。

溫斯坦表示，美國希望從戰略上，在關鍵領域盡可能與中國脫鉤，不依賴中國的稀土、藥品、電動車和電池等；若美國能與合作夥伴與盟友達成強大的貿易協議，讓他國增加國防開支，強化與美國的合作，就可以削弱中國的力量，美國可重塑全球貿易體系，而川普追求的就是更加公平且平衡的貿易體系。

台灣前總談判代表鄧振中與會對談時表示，台灣的產業結構是發展特定部分，然後與上下游夥伴合作，這樣的合作能形成更有競爭力且更具韌性的產業生態，這點與中國大陸從上到下全部自己製造的一條龍不同；從這點看，台灣是美國企業的夥伴而非對手，不過，和台灣其他競爭國家日、韓和馬來西亞相較，台灣被美國加徵的對等關稅，比這些國家都高。

鄧振中表示，可以理解川普想要解決問題，但是也要請川普區分朋友和對手，台灣應該是友人。

日月光半導體執行長吳田玉表示，美國在晶片設計上領先，在晶片製造失去主導地位已40年，川普想要扭轉局面，可能要5年或10年；而台灣可以在美國重振晶片製造的過程中發揮力量，台灣擁有AI製造能力，有了台灣的助力，美國在AI基礎建設、電動車、機器人等等科技領域能加快腳步，這呼應了川普的目標。

被問到美國加徵關稅，川普又非常希望與中國大陸國家主席習近平對話，讓外界憂心台灣會成為川習交手的籌碼，疑美論正在升高；溫斯坦表示，「我一點都不擔心會有關於台灣的大筆交易，這根本不會發生，你根本不用擔心。」

溫斯坦表示，除非台灣採取一些非常魯莽的行動，例如拒絕與美國談判，或削減防衛支出等；只要台灣展現願意嚴正與美方互動的意願，並增加防衛支出，川普就不可能讓中國掌控台灣的未來，川普不會想要屈居中國大陸國家主席習近平之下，自然也不會坐視習近平以任何形式控制台灣。

溫斯坦表示，台灣應承擔自我防衛責任；他說，美國願意協助，而台灣展現自我防衛意志非常重要，當台灣做得越多，對美國而言，就越容易從旁協助台灣防衛。