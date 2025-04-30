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美國關稅衝擊 光學及精密儀器產業盼政府重視中小企業

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
「台灣加工出口區光學及精密儀器工業同業公會」今呼籲，政府在鼓勵企業拓展美國以外市場的同時，應同步提供即時、具體的市場資訊與通路資源。圖／台中市政府提供
「台灣加工出口區光學及精密儀器工業同業公會」今呼籲，政府在鼓勵企業拓展美國以外市場的同時，應同步提供即時、具體的市場資訊與通路資源。圖／台中市政府提供

面對美國關稅衝擊，「台灣加工出口區光學及精密儀器工業同業公會」今呼籲，政府在鼓勵企業拓展美國以外市場的同時，應同步提供即時、具體的市場資訊與通路資源，協助企業降低評估新市場的成本與風險，加快外銷腳步。且產業扶植政策應顧及各類型產業，避免僅聚焦於尖端科技，讓中小企業也能受惠。

為了解產業界對因應美國對等關稅的心聲，經濟發展局專門委員林敏棋特別前往該公會舉辦座談。他表示，市府已啟動「專案緊急因應小組」，積極蒐集產業意見，做為後續向中央爭取資源、提出政策建議的基礎。

公會另也建議政府應簡化報關程序，並檢討關稅稅則號別應與美國趨於一致，協助業者選擇較低稅率出口，節省營運成本。另應積極提供新興市場的拓銷資訊，協助企業評估，擴大外銷布局。

公會也呼籲，在資源配置上應兼顧區域平衡，加強台中等地的座談與課程舉辦頻率與資源投入。針對參展活動，期盼政府呼籲策展單位開放參展支援性廠商(如裝潢)，以利廠商依需求自由比較。

經發局說，為鼓勵廠商開拓美國以外市場，爭取世界各國訂單，市府正研擬各項協助措施，包含補助廠商到國外參展行銷等資源。今年底即將啟用的台中國際會展中心，也將提供外國廠商來台參展平台，發揮「前店後廠」優勢，強化台灣與全球市場鏈結，加速產業轉型升級。

為了解產業界對因應美國對等關稅的心聲，經濟發展局專門委員林敏棋特別前往「台灣加工出口區光學及精密儀器工業同業公會」座談。圖／台中市政府提供
為了解產業界對因應美國對等關稅的心聲，經濟發展局專門委員林敏棋特別前往「台灣加工出口區光學及精密儀器工業同業公會」座談。圖／台中市政府提供

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