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特別預算支持農業規模僅4.4% 陳駿季：必要時追加爭取

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
行政院日前通過4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，其中支持農業180億元，占總比率僅4.4%。陳駿季（左）表示，假如後續關稅定案，且對農業衝擊變大，將和行政院爭取更多經費。圖／取自國會直播頻道
行政院日前通過4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，其中支持農業180億元，占總比率僅4.4%。陳駿季（左）表示，假如後續關稅定案，且對農業衝擊變大，將和行政院爭取更多經費。圖／取自國會直播頻道

行政院日前通過4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，其中支持農業180億元，占總比率僅4.4%。農業部陳駿季表示，目前編列的額度應足夠，假如後續關稅定案，且對農業衝擊變大，將和行政院爭取更多經費。

因應美國總統川普對等關稅政策，行政院提出特別條例草案，由原先的880億元大幅增加到4100億，其中支持農業的經費為180億，僅占總特別條例經費的4.4%，其中包括農業貸款利率加碼補貼24億元、強化外銷冷鏈體系47億元、加速產業加值轉型25億元、取得國內外標章或認驗證12億元、擴大國內行銷活動22億元、擴大海外行銷50億元。

根據行政院先前評估，農業界受對等關稅衝擊主要蝴蝶蘭、毛豆、茶葉、吳郭魚、鬼頭刀等出口農漁業產品，可能有出口減少競爭優勢的疑慮。因此180億將投入農業的金融支持，提升產業競爭力、開拓多元市場等三大面向。

民進黨立委蔡易餘質詢時說，相較於工業與製造業可透過快速轉單、調整技術規格因應關稅衝擊，農漁業因生產周期長、保存期限短、冷鏈成本高及各國檢疫措施，無法及時轉向新市場，也關心180億只占總經費的4.4%，是否稍嫌不足？

陳駿季答詢時表示，因應美國貿易對等關稅，因此編列180億的農業支持方案，現在對等關稅措施延緩90天，只有基本稅率10%，但後續稅率具體會定案多少也都還不確定，180億透過金融支持受影響農產品內外銷應是足夠，後續關稅定案後，會循相關程序爭取更多預算支持農民

對等關稅 川普 行政院 農業部 農民 關稅 陳駿季

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