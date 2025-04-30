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蔡易餘：農民不能再等 農業預算應即刻擴編

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委蔡易餘（中）呼籲，特別預算中用於農業規模應提高。圖／蔡易餘辦公室提供
民進黨立委蔡易餘（中）呼籲，特別預算中用於農業規模應提高。圖／蔡易餘辦公室提供

美國關稅新政衝擊台灣，民進黨立委蔡易餘今天同多位農業縣綠委表示，行政院日前雖通過總規模達新台幣4100億元的特別條例草案，但針對農漁業的支援卻僅編列180億元、僅佔總預算4.4%，未隨預算規模擴大而調整，實難反映政策的公平性與農業的國安戰略地位。

蔡易餘指出，美國是台灣農產品出口的第一大市場，2024年出口總值高達8.9億美元，占整體出口比重17.6%，主要產品涵蓋蝴蝶蘭、毛豆、鬼頭刀、茶葉與水果等高附加價值作物。一旦美國加徵高關稅，不僅衝擊外銷收益，也將使農民價格崩跌、產地收購受挫，特別預算從880億元變4100億元，農業卻一毛未加，這樣怎麼對得起農民？

蔡易餘說，政府過去為了美豬議題就投入100億元協助產業升級，單是養殖業專案也用掉90億，面對全面農產品的關稅危機，只編180億，根本不敷使用。農業是糧食安全的根本，行政團隊若僅靠未來程序爭取預算，「等錢下來，農民早就撐不住了。」

民進黨立委陳冠廷表示，農業部門面對關稅挑戰，不只是「補多少錢」問題，更是「補得夠不夠快、補得對不對位」問題。許多農會或農業處反映，中央提供的參展補助常常時間過短，導致業者來不及報名，補助還沒用上，展覽就結束了，資源變成紙上作業，這不是在幫忙，是在拖累。

陳冠廷指出，農業不像製造業可以快速轉單，面對檢疫、冷鏈、生產周期等多重障礙，政府若仍用「通案補助」方式處理，只會讓基層農民因配合不上時程而自動退出國際競爭。他建議，應比照經濟部模式，設立農業推進專案，提供彈性、即時、專人協助的組團參展制度，不能每次都讓農民自費硬撐政府沒做的事。

民進黨立委呼籲，農業補貼規模不足，關稅談判應重視糧安與食安。目前規劃補貼180億元的規模遠遠不足；尤其農業產品多半保存期短，受影響程度更大。此外，關稅的農業談判，也可能涉及我國糧食安全國安問題與食安問題，不是單純農民生計問題，政府一定重新檢討，並謹慎處理。

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