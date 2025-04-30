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美關稅恐衝擊產業 張善政宣布加碼勞權基金勞教經費至8千萬

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
美國關稅問題恐衝擊台灣產業，桃園市長張善政今表示，明年市府將加碼勞工權益基金預算至5500萬元，勞工教育經費調高至2500萬元。記者朱冠諭／攝影
美國關稅問題恐衝擊台灣產業，桃園市長張善政今表示，明年市府將加碼勞工權益基金預算至5500萬元，勞工教育經費調高至2500萬元。記者朱冠諭／攝影

明天是勞動節，桃園市長張善政今在市政會議表示，桃園工業產值全國第一，去年更高達4兆元，不過美國關稅問題恐對產業及勞工帶來巨大衝擊，明年市府將加碼勞工權益基金預算至5500萬元，勞工教育經費則調高至2500萬元。

張善政表示，4月的國際經貿局勢令人目不暇給。4月2日川普宣布對進口產品實施高關稅；4月9日凌晨卻宣布暫緩90天；4月11日又宣布對包括中國在內所有國家的電子資訊、半導體產品豁免關稅。短短10天內政策多次變化，凸顯國際經貿情勢的不確定性。

張善政說，桃園產業產值45%來自電子資訊半導體產品，產值第二大的是汽車機械和零組件，占產值25%、勞工比例25%，這類產業可能面臨較大衝擊，化工、食品加工等產業占產值30%，勞工比例35%，由於這些產業規模較小，應對能力較弱，需要更多關注。

張善政表示，已要求經發局深入了解桃園不同產業特性，掌握各產業面對國際局勢與關稅挑戰時的優劣勢，以便與中央政府共同研擬應對策略，明年勞動局預算也將加碼2項關鍵經費，強化對勞工的支持，包括將「勞工權益基金」從今年的5000萬元提升到5500萬元，協助勞工在遇到勞資爭議或突發困難時能夠即時獲得幫助，去年就有超過3500位勞工受惠，證明這筆資源真的有發揮作用。

「勞工教育經費」也會逐年加碼，預算已從原有的不到2000萬元提升到去年的2160萬元，有超過1萬2000名勞工受益，明年預算將再拉高到2500萬元，希望協助勞工精進技能、提升競爭力，讓桃園的勞動力有更強的實力應對國際挑戰。

張善政強調，市府從2年前就開始加強智慧製造的諮詢和輔導，今年前2個月已成立桃園智慧產業學院，每次開課報名人數都爆滿秒殺，透過智慧製造改變產業體質，提升勞工技能，再加上勞動局提供後盾支援，有信心協助桃園勞工降低未來可能面臨的衝擊。

川普 關稅

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