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陳駿季：關稅尚未定案 若衝擊擴大將爭取預算助農民

中央社／ 台北30日電

行政院編列特別預算因應對等關稅衝擊，但民進黨立委認為農漁業協助方案僅編新台幣180億元，應做國際推進方案。農業部陳駿季今天表示，目前編列額度應足夠，若關稅定案後衝擊擴大，將爭取更多預算協助。

立法院經濟委員會今天審查動物保護法部分條文修正草案，陳駿季應邀出席，並於會前接受媒體聯訪。

媒體詢問，行政院編列「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，但民進黨立委認為農漁業協助方案僅編列180億元，用追加預算恐緩不濟急，認為應比照經濟部做國際推進方案，農業部是否納入考量。

陳駿季表示，目前美國關稅還在90天延緩期，基本稅率是10%，後續談判結果如何也還沒定案；目前180億元額度，透過金融支持和農業部協助，農產品的內外銷應足夠，但若後續關稅定案，農產品衝擊加大，農業部會循相關程序爭取更多預算協助農民

媒體詢問，因應美國對等關稅衝擊，基改食品是否會進入校園，國產豬肉標示是否讓步。

陳駿季指出，基改食品進入校園與否是教育部權責，美豬、美牛開放牽涉最大殘留容許值（MRL）則是衛福部權責，農業部仍重視產業整體發展，目前豬肉自給率88%到90%，民眾也喜歡食用溫體豬肉，農業部希望透過市場標示做有效區隔，並引導消費者食用國產豬。

此外，媒體詢問，比特犬咬人事件頻傳，農業部是否有強化管理建議。陳駿季回應，農業部在民國111年就禁止飼養、販賣比特犬，在截止日前飼養的比特犬則需要列管，估計有3974隻比特犬。

陳駿季提到，比特犬目前三不五時會咬到人，農業部已有規範，必須由成人牽引才能外出，且必須使用狗鍊、嘴巴需配戴透氣口罩；很多飼主沒遵守規定，特別是比特犬第一次咬人時都只是罰款，沒有將犬隻沒入，但應該在有攻擊紀錄時，在第一時間沒入犬隻，農業部未來會強化飼主規定，後續將與地方政府討論。

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