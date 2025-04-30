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因應關稅衝擊擴大僱用安定措施 洪申翰：3條件適用薪資補貼

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部長洪申翰說，有關減班休息的僱用安定措施，將擴大適用產業範疇，3項適應條件包括在經濟部國貿署登記的進出口廠商、過去3年具輸美實績、跟過去相比有一定比例衰退，才可適用減班休息薪資補貼方案，將視適當時機啟動。記者葉冠妤／攝影
勞動部長洪申翰說，有關減班休息的僱用安定措施，將擴大適用產業範疇，3項適應條件包括在經濟部國貿署登記的進出口廠商、過去3年具輸美實績、跟過去相比有一定比例衰退，才可適用減班休息薪資補貼方案，將視適當時機啟動。記者葉冠妤／攝影

美國總統川普掀起關稅風暴，目前各國把握90天暫緩期與美談判，產業衝擊程度仍是未知數。勞動部洪申翰今天受訪時說，有關減班休息的僱用安定措施，將擴大適用產業範疇，3項適應條件包括在經濟部國貿署登記的進出口廠商、過去3年具輸美實績、跟過去相比有一定比例衰退，才可適用減班休息薪資補貼方案，將視適當時機啟動。

勞動部今就「五一勞動節前夕，我國勞工職場預防職業災害及場（廠）墜落事故之檢討與精進作為」在立法院社福及衛環委員會進行專題報告。

針對如何因應美國關稅衝擊，洪申翰說，日前已跟經濟部召開僱用安定諮詢會議，針對適用雇用安定措施薪資補貼產業進行討論，將擴大適用產業範疇，包括必須是在經濟部國貿署登記的進出口廠商、過去3年具輸美實績、跟過去相比有一定比例衰退，才可適用減班休息薪資補貼方案。

洪申翰說，有產業提到訂單縮減，恐引發裁員潮，也有團體聲明90天談判期期間，觀察到情勢有轉圜，目前各產業貨品都在積極趕工出口中，對於很多團體、產業給的不同意見，勞動部都會認真思考、參考，最重要的是勞工的六大工作項目，勞動部都已經準備好了，日後會視對等關稅情勢、產業衝擊動態變化，跨部會機動討論在適當時機啟動僱用安定措施。

勞動節 勞動部 對等關稅 川普 洪申翰 薪資 關稅

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