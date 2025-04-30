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跨黨派立委團訪美國國會 推動避免台美雙重課稅

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導

我國跨黨派立委訪問團近日訪問美國華府，29日由立法院副院長江啟臣和民進黨立委王定宇帶隊訪問美國國會山莊，與聯邦參眾議員會面討論台美相關議題。

跨黨派立委訪問團近日抵美，成員包括立法院副院長江啟臣、國民黨立委張智倫黃健豪、民進黨立委王定宇、邱議瑩張雅琳，以及民眾黨立委林憶君。

江啟臣表示，台美議員針對台美關係的各項議題都有談到，不管是大家普遍關心的安全問題、台美軍事交流，還是現在各界關注的關稅議題，多多少少都有討論；江啟臣說，雖然與訪問團會面的議員，關心的議題面向各不相同，美國也歷經政黨輪替，但他們仍非常支持台美關係的發展。

至於台灣現在希望與美國做貿易談判，以降低美國未來課徵台灣的關稅稅率，江啟臣說，訪問團主要還是向美方表達，希望避免台美雙重課稅，認為這也涉及到台美接下來的貿易談判，也好吸引更多台灣企業到美國投資；江啟臣也說，訪問團也期待國會能持續支持台灣對美軍購，讓台灣得以買到需要的武器。

我國跨黨派立委訪問團近日訪問美國華府，29日由立法院副院長江啟臣和民進黨立委王定宇帶隊訪問美國國會山莊，與聯邦參眾議員會面討論台美相關議題。記者陳熙文／攝影
我國跨黨派立委訪問團近日訪問美國華府，29日由立法院副院長江啟臣和民進黨立委王定宇帶隊訪問美國國會山莊，與聯邦參眾議員會面討論台美相關議題。記者陳熙文／攝影

台美關係 川普 張智倫 張雅琳 江啟臣 王定宇 邱議瑩 關稅 黃健豪

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