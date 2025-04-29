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關稅戰變貨幣戰 台幣狂升至13兌1美元？央行理事：幾乎不可能

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
社群出現台幣將被迫升值至13.3兌一美元的討論，不過，學者與匯銀人士都認為不可能。聯合報系資料照
社群出現台幣將被迫升值至13.3兌一美元的討論，不過，學者與匯銀人士都認為不可能。聯合報系資料照

美國關稅戰，是否進一步引發貨幣大戰？社群出現台幣將被迫升值至13.3兌一美元的討論，不過，學者與匯銀人士都認為不可能。具有央行理事身分的台灣經濟學會理事長林常青表示，這幾乎不可能，如此大幅升值，等同美元大貶，這需要許多國家聯合干預才有可能發生，台經院董事長吳中書也表示，日圓曾經大幅升值，但對貿易順差沒有太大影響。

中央廣播電臺與東吳大學商學院今（29）日舉辦「川普上任100天 世界新秩序建立了嗎？」論壇，由台經院董事長吳中書、中經院院長連賢明、台灣經濟學會理事長林常青、樂迦再生科技董事長邱俊榮等人與談，分析川普上任百日的經濟。

林常青指出，對等關稅稅率目前公布的是32％，台灣要拿多少新台幣升值來交換壓低稅率，這是一個嚴肅的問題，升值1成，新台幣匯率就要升值3元，至29元價位，若升值幅度2成，就是升值6元，會台灣造成哪些影響值得深思。

至於13.3的價位是危言聳聽？還是有可能？林常青說，這幾乎不可能，需要多國同時認為美元被高估，有大幅貶值的必要，並聯手干預各國貨幣匯價。

林常青並表示，如果真的有國家來做這件事，那麼這個國家可能只有中國，但他認為中國也不會公開這樣做，因此大規模（貶值50％）讓美元相對本國貨幣貶值的情形，就不太可能發生。

台經院董事長吳中書表示，日圓曾經大幅升值，但結果發現對日本的貿易順差沒有太大影響，台灣先前也有類似經驗，決定匯率的因素有很多，價格是一項重要因素，但也不是唯一，其他貿易條件也很重要。

吳中書指出，美國希望別的國家貨幣都升值，美元要貶值，則美國的通膨一定會更加惡化，而且光靠貶值，對於提升競爭力效果是有限的，貿易不只有匯率的問題而已，競爭力上有很大的差距。

匯率 台幣 央行 川普 美元 關稅

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