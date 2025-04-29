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對等關稅衍生貨幣戰？ 黃志芳籲台灣成立主權基金因應

中央社／ 台北29日電

美國總統川普關稅威脅衝擊全球經濟，外界關注未來可能衍生貨幣戰。外貿協會董事長黃志芳今天表示，雖新台幣升值不利出口，但卻是建立新經濟模式的契機，也有助業者海外投資，建議台灣盡快成立主權基金，這樣如同掌握強而有力的武器。

中央廣播電台今天下午與東吳大學商學院共同舉辦「川普上任100天 世界新秩序建立了嗎？」論壇，邀請黃志芳以「變局下的抉擇」為題發表專題演說。

黃志芳表示，川普（Donald Trump）重返白宮後，用各種粗暴手段掀起革命，目的就是要重建世界秩序，讓美國再工業化更是關鍵，這也已成為歷史潮流，即便川普卸任，也不會改變這股趨勢。

他指出，川普認為貿易順差就是占美國便宜、外匯存底就是偷美國的錢，因此以關稅作為貿易和外交戰略的雙重武器，並建立第2套儲備資產、對抗去美元化來維持美國霸權。

黃志芳表示，要解決貿易問題及經濟結構的關鍵是從匯率著手，這會是川普的重要戰略。美國再工業化將磁吸全球資金、製造和研發等能量，台灣企業將首當其衝；此外，中國發展出高度垂直整合能力，直接衝擊台灣石化、工具機、汽車和綠能等產業，因此大家需思考台灣半導體及電子業優勢能維持多久。

外界關注未來從貿易戰轉變到貨幣戰階段，台灣該如何因應。黃志芳表示，新台幣升值雖不利出口，卻是調整經濟體質、建立新經濟模式的契機，因為升值將提升民眾購買力，提振內需，有利赴海外投資布局。

他強調，赴海外布局不應只有製造，還要有金融、科技等層面，因此建議台灣盡快成立主權基金，川普政策變化劇烈牽動全球經貿布局，他以羅馬競技場形容各國的因應策略，「川普這個政策就是讓你們所有這些人打成一團」，若台灣有主權基金的話，等於是掌握強而有力的武器。

黃志芳強調，川普關稅政策是為達成美國再工業化的目標，但這並非一蹴可幾，短期內勢必天下大亂，因此若美國通膨惡化，川普也可能會考慮調整關稅措施，因為關稅對川普來說只是戰術，隨時可以調整。

川普 關稅

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