各產業面臨困境…前經長尹啟銘談台美關稅談判 揪1點嘆「完全錯誤」

美國發起的關稅戰，導致各國都面臨產業的困境，針對台灣的情況與兩岸經貿關係，前經濟部長尹啟銘指出，台灣對美順差增加與2018年貿易戰和蔡政府號召台商回台投資等問題有關，如果今天自己是賴政府，去談判時一定跟美國政府講，「差的部分不能算我的，這個是美國造的孽」，尹啟銘也提到，現在政府的從「零關稅」談起方向，「是完全錯誤的」。

尹啟銘29日下午出席海峽兩岸經貿交流協會舉辦的和平之旅20周年紀念座談會，他表示，今天川普的對等關稅要課台灣32%的稅，這個影響跟當時的新台幣升值的影響差不多。1980年代台灣對美國順差不斷增加，新台幣對美元1985年是39.85元，1989年升到26.16元，新台幣對美元升值的速度實在是太快，1988年時效益就出來了，對美貿易順差不斷往下降。

他指出，美國的對等關稅將來也會造成這種影響的。因為新台幣大幅度升值以後，出口成長率就是往下掉了，且升值後要新開設的工廠家數越來越少，關廠的數目越來越多。在1990年台灣開放對大陸投資，讓傳統產業得到一個出海口的一個機會，台商到大陸投資影響包含帶動對大陸的出口、分散了對美的出口，所以新台幣升值的壓力就減輕下來，此外也帶動了台灣的投資，出口增加與投資增加就帶動台灣經濟成長。

他形容，台商去了以後是「借腹生子」，利用當地資源生產完了再出口到美國，2019年大陸出口百強裡面台商占了32家，這32家占了整個大陸百強出口的43%，顯示這是台商最重要的一個力量所在。

尹啟銘提到，蔡英文執政時號召台商回台投資，這就造成今天的後果。本來直接從大陸出口到美國去的，統統移回來台灣，從台灣出口到美國，對美國的貿易順差就大幅度的增加。2018年是兩岸之間經貿往來關鍵的一年，中美貿易摩擦一直不斷的提升，台商就把一部分的產能移往台灣，現在川普計算台灣的對等關稅是32%，但是如果拿2018年、2017年的數目只有16%、17%，也就是說台灣的對等關稅本來應該只有16%、17%，是因為川普課了大陸的高關稅，讓台商從大陸回來台灣，然後出口到美國去順差增加，所以照川普的公式算我們才會變成32%。

他說，所以如果今天自己是賴政府的話，去談判時一定跟美國政府講，「差的部分不能算我的，這個是你們美國的，你們美國造的孽，讓台商回來，然後出口到美國去，所以我從17%增加到32%」，但可惜目前還都沒有人去談這個東西。

尹啟銘也提到，兩岸之間的經貿的順利往來的話，對台灣的經濟發展是有利的，對大陸的投資占我們整個對外投資的比重83.8%，現在降到7.5%，所以兩岸之間慢慢的在脫鉤，投資也脫鉤，貿易也脫鉤。同時，台灣要是沒有新的主力產業，面臨著對等關稅，又不敢跟美國人去跟談判，只是會先跟他講說我們先從0關稅開始談，那是完全錯誤的，等於是「賣主求榮」。他分享，以前加入GATT的時候， 經濟部就為了談判貨品關稅，二十幾個國家，口袋都是裝的籌碼，都不敢跟人家講，「結果他們現在籌碼通通放出來」。

另針對當年兩岸洽簽ECFA，尹啟銘分享2008年他到秘魯參加 APEC的部長會議，連戰代表總統參加領袖會議，那時大陸商務部陳德銘就與其舉行雙邊會談「雙銘會」，我方本來就在想要跟陳德銘提兩岸之間簽個自由貿易協定，結果突然陳就自己說雙方可以來談簽個協定、經濟方面的協定，回台以後賴幸媛、陸委會反對，還有另外一個人是傅棟成，他們兩個反對說現在的時機還未到，要等三年以後再來談這個項目，但是在總統府5人小組開會時，「基本上除了他們以外，幾乎全部都支持經濟部去推動兩岸ECFA」。

三三會理事長林伯豐則說，目前台商面臨的挑戰包括傳統產業創新的不足，缺工、缺人才、減碳政策、能源政策、地緣政治以及兩岸關係等，台灣產業出口投資高度集中於製造業，其中又以資訊電子為經濟成長的主要動力來源。相較之下，傳統產業外在面臨全球化以及經濟不景氣的衝擊，因為內在方面面對人力水電的資源缺乏，造成產業創新動力的不足。

林伯豐指出，台灣傳統產業就業人數約占7成，在就業市場有著重要地位，政府對於傳統產業應有更多的輔導與振興措施，以協助進行技術創新與轉型升級。

他強調，美中貿易戰持續發酵以及全球地緣政治變化對供應鏈國際貿易都造成了影響。台商的經營環境變得更加複雜，企業需要靈活的調整市場布局，尋找新的成長機會。美國與中國大陸皆為台灣的重要出口市場，出口美國現在為23%，大陸現在為31%，所以對於美國出口市場面臨的關稅障礙，應該持續推動兩岸的經貿交流，要重視大陸市場，並且開拓日本、歐洲以及東南亞市場關係。他呼籲，任何市場都不應該放棄，同時喊話務實的修補兩岸關係，重建任何可行的溝通管道。

台商應進行產業的轉型以及重新定位，重視商業模式的改變。此外進行兩岸產業的融合發展，共同開拓新興市場，再用大陸與他國簽訂的自由貿易協定來從兩岸的布局擴大為全球布局，針對川普2.0的時代，他也建議政府應協助半導體供應鏈持續確保競爭優勢，半導體先進研發以及核心自身一定要留在台灣。