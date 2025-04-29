面對美國關稅衝擊 觀光業者盼優化觀光軟硬體方面著手

因應美國對等關稅，交通部長陳世凱29日邀請旅遊業者召開座談會並表示，儘管目前美國的關稅政策未明，且現下尚未對觀光產業造成直接立即影響，但未來的潛在衝擊仍不可忽視。業者則表示，單純的旅遊補貼無法解決旅行業所面臨的困境，應從優化觀光軟硬體方面著手，讓台灣真正成為炙手可熱的旅遊景點。

陳世凱今日邀集旅行業相關公協會理事長討論美國關稅政策對台灣觀光產業的影響與應對，除了聆聽業界意見及建議外，更期望以實質做業者靠山的行動，藉由觀光署所提出的國際觀光客來台獎助延長等相關方案，攜手面對因全球貿易變局所帶來的影響，將挑戰轉化為機會，提前布局預為準備。

陳世凱表示，感謝這些年旅行業者們主動且努力打拚，現在台灣的觀光產業已突破過去僅依靠單一市場，而是積極走向世界，並持續讓世界看見台灣。儘管目前美國的關稅政策未明，且現下尚未對觀光產業造成直接立即影響，但未來的潛在衝擊仍不可忽視。為此，交通部及觀光署主動積極邀請觀光業者座談，藉由意見交流與互動，聚焦因應對美國關稅大幅變動下日益複雜的挑戰，確保觀光產業能在這個不確定的時代持續穩健發展。

旅行業全聯會、品保協會、台灣觀光協會及各縣市旅行公會等代表皆對交通部及觀光署邀集業者座談給予高度肯定，也對陳世凱重視業者需求、對未來關稅可能造成的影響預做準備表示認同。

品保協會理事長張永成強調，觀光署簡報中針對未來可能面對的影響預做評估，可供業者做為經營上的參考。台灣觀光協會韓國市場召集人王全玉表示，單純的旅遊補貼無法解決旅行業所面臨的困境，應從優化觀光軟硬體方面著手，讓台灣真正成為炙手可熱的旅遊景點。業者代表於會中還提出諸多建議，例：觀光人才的培育、旅行社與航空公司的合作模式等，會中各代表所提之相關建議，陳部長均請觀光署錄案辦理。

陳世凱強調，這次討論會的目的不僅是為了與產業意見領袖深入交流，更希望藉此聆聽業界寶貴意見，讓政府應對未來的挑戰更加契合觀光市場的動向。推動官民合作、共同尋找觀光產業未來的機會與潛力、攜手開創屬於台灣的美好藍圖，是當前最重要的目標。台灣政府將做好充分準備，持續調整行銷策略，提供更多獎勵措施和誘因，優化國內外市場布局。期盼產官雙方繼續攜手努力，共同為觀光產業創造更多機會與可能。