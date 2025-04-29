快訊

美中關稅戰經貿脫鉤 陸鷹派轟「要大陸的命」：拿台灣祭旗反制美

斥資8億美元買金礦！他押注黃金15年 靠基金再海撈150億

2025報稅系統啟動！快速登入搶先看所得稅 算出你的「省稅大禮包」

面對美國關稅衝擊 觀光業者盼優化觀光軟硬體方面著手

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

因應美國對等關稅，交通部長陳世凱29日邀請旅遊業者召開座談會並表示，儘管目前美國的關稅政策未明，且現下尚未對觀光產業造成直接立即影響，但未來的潛在衝擊仍不可忽視。業者則表示，單純的旅遊補貼無法解決旅行業所面臨的困境，應從優化觀光軟硬體方面著手，讓台灣真正成為炙手可熱的旅遊景點。

陳世凱今日邀集旅行業相關公協會理事長討論美國關稅政策對台灣觀光產業的影響與應對，除了聆聽業界意見及建議外，更期望以實質做業者靠山的行動，藉由觀光署所提出的國際觀光客來台獎助延長等相關方案，攜手面對因全球貿易變局所帶來的影響，將挑戰轉化為機會，提前布局預為準備。

陳世凱表示，感謝這些年旅行業者們主動且努力打拚，現在台灣的觀光產業已突破過去僅依靠單一市場，而是積極走向世界，並持續讓世界看見台灣。儘管目前美國的關稅政策未明，且現下尚未對觀光產業造成直接立即影響，但未來的潛在衝擊仍不可忽視。為此，交通部及觀光署主動積極邀請觀光業者座談，藉由意見交流與互動，聚焦因應對美國關稅大幅變動下日益複雜的挑戰，確保觀光產業能在這個不確定的時代持續穩健發展。

旅行業全聯會、品保協會、台灣觀光協會及各縣市旅行公會等代表皆對交通部及觀光署邀集業者座談給予高度肯定，也對陳世凱重視業者需求、對未來關稅可能造成的影響預做準備表示認同。

品保協會理事長張永成強調，觀光署簡報中針對未來可能面對的影響預做評估，可供業者做為經營上的參考。台灣觀光協會韓國市場召集人王全玉表示，單純的旅遊補貼無法解決旅行業所面臨的困境，應從優化觀光軟硬體方面著手，讓台灣真正成為炙手可熱的旅遊景點。業者代表於會中還提出諸多建議，例：觀光人才的培育、旅行社與航空公司的合作模式等，會中各代表所提之相關建議，陳部長均請觀光署錄案辦理。

陳世凱強調，這次討論會的目的不僅是為了與產業意見領袖深入交流，更希望藉此聆聽業界寶貴意見，讓政府應對未來的挑戰更加契合觀光市場的動向。推動官民合作、共同尋找觀光產業未來的機會與潛力、攜手開創屬於台灣的美好藍圖，是當前最重要的目標。台灣政府將做好充分準備，持續調整行銷策略，提供更多獎勵措施和誘因，優化國內外市場布局。期盼產官雙方繼續攜手努力，共同為觀光產業創造更多機會與可能。

川普 關稅

延伸閱讀

陳世凱視察澎湖建設 指示道路設計考量觀光發展

年補3億推幸福巴士 陳世凱：2028年達鄉鄉有公車目標

決不寬貸！毒駕撞康橋學生「面臨雙重罰則」 交通部長嚴厲譴責

白沙屯媽繞境31萬人報名 台鐵運量倍增、高鐵客運接駁

相關新聞

美先打關稅戰 再逼台幣升值？央行總裁楊金龍連吐3次：沒有這回事

美國對等關稅政策持續引發各界討論，國民黨立委許宇甄憂心，現在美國有關稅政策，未來會不會有美債、台幣升值等危機？央行總裁楊...

卓榮泰提匯率戰「最壞狀況」 賴士葆酸沒進入狀況

行政院長卓榮泰今赴立法院備詢。國民黨立委牛煦庭問及，美國大打關稅戰，若美國總統川普想讓美元貶值的趨勢確定，政府是否有兵推...

台南蘭花拓銷計畫赫見美入列 藍營民代：關稅不夠高？

美國對等關稅影響，台南市府今在市議會專案報告，其中，台灣蘭花產業約一半產值來自台南，市府拓展多元外銷市場參展計畫卻赫見美...

川普上任百日 黃志芳：關稅戰後貨幣戰接手

川普上任100天，全世界已天翻地覆。擁有資深外交背景的貿協董事長黃志芳表示，川普的對等關稅對全世界造成破壞性的衝擊，但關...

因應美國關稅衝擊 手工具公會理事長籲這兩件事要先做

面對美國對等關稅，台灣手工具工業同業公會理事長賴亮孜說，產業現在利用政府提供的資源「先撐住」，離90天談判還有一段時間。...

川普就職百日 學者從混亂中找規律、認美中尚屬克制

美國總統川普就職一百天，衝擊全球之餘，也影響美國自身。外交部前次長謝武樵分析，川普劍指中國大陸，對傳統盟邦的打臉值得台灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。