卓榮泰提匯率戰「最壞狀況」 賴士葆酸沒進入狀況

行政院長卓榮泰今赴立法院備詢。國民黨立委牛煦庭問及，美國大打關稅戰，若美國總統川普想讓美元貶值的趨勢確定，政府是否有兵推過？卓揆說，央行長期掌握台幣匯率，尚未告訴國人，「最不好的狀況出現會是怎麼樣」。國民黨立委賴士葆說，卓揆應不知道什麼是最不好的狀況。

牛煦庭質詢卓榮泰時指出，台灣的產業危機不只來自關稅，企業外移、台幣升值才是產業界最大的挑戰。如果川普想讓美元貶值的趨勢是確定的，政府針對產業衝擊有沒有兵推？

卓榮泰表示，雖然台幣長期呈現穩定狀態，但他們有心理準備，未來包括股匯市等的調整，都是必須面臨的重大挑戰。央行長期掌握台幣匯率狀態，各方面的研判都有，只是現在沒有告訴國人，最不好的狀況出現會是怎麼樣，因為還不到那個時機。有關匯率變化，央行固定都有評估報告。

針對卓榮泰說法，賴士葆說，卓榮泰應該沒有進入狀況，除非卓揆有問央行，不然央行基本上仍有一定的獨立性，卓揆並不知道最不好的狀況為何。

賴士葆認為，目前美元走低，美債走低，美國的金融資產正在往下走，我國外匯存底8成以上持有美債，現在央行總裁楊金龍不願意承認，而外界早已討論得風風雨雨，今年6月有6.5兆美元的國債到期，今年底則有9兆美元到期。到期的話，美國就「用新債換舊債」，以新債換舊債的話，利息可能降低，對美國的負擔降低。

賴士葆指出，外界也在猜測，我方有可能被美方逼著買「長債」，比如50年，殖利率零，等於錢給美國花。每次談到此事，楊金龍「不是很高興聽到這樣的問題」，楊心裡應該有答案，楊算長期看好美元，跟一般的經濟學者、專家意見不太一樣。

賴士葆表示，卓榮泰談到匯率戰，提到最不好的狀況，可能是沒什麼好回答的，只好這樣回答，這回答等於沒有回答。卓揆大可說，「基於機密，所以無法直接回答」。