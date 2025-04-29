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台南蘭花拓銷計畫赫見美入列 藍營民代：關稅不夠高？

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南為全球蝴蝶蘭最大出口地。聯合報系資料照
台南為全球蝴蝶蘭最大出口地。聯合報系資料照

美國對等關稅影響，台南市府今在市議會專案報告，其中，台灣蘭花產業約一半產值來自台南，市府拓展多元外銷市場參展計畫卻赫見美國入列，遭藍營民代批評「是怕關稅不夠高嗎？」農業局回應，拓銷活動以推廣高單價產品為主。

美國日前宣布對台將課32%高關稅，除農漁產、傳產製造業等受到衝擊外，連帶恐影響勞工就業人口，南市府今也針對台美貿易概況、對產業影響評估及因應對策，由經發局、農業局、勞工局及財稅局等相關局處進行專案報告。

市議員不分黨派紛紛認為，美對台關稅延後90天緩衝期內，中央雖持續與地方舉辦產業座談，但台南市政府針對地方的具體、積極應對措施至今未見，且就怕台灣成為洗產地的溫床，建議市長黃偉哲盡速動用包含二備金的4億預算，並成立單一窗口協助產業解決問題。

市議員蔡宗豪提到，蘭花產業高度依賴美國市場，然市府以積極拓展國內外參展行銷因應，活動列表卻赫見美國入列，是怕關稅不夠高嗎，且時間還從6月到12月，一去就去半年時間，

此外，台南恐有18萬勞工恐受波及，等於每5人就有1人受影響，呼籲市府應拿出確實協助方案，避免無薪假發生。

市議員李宗霖表示，美國總統川普祭出關稅大刀，目的是讓產業回歸美國在地製造，台灣應避免成為洗產地的溫床，呼籲市府在輔導中小企業時，必須加強預防洗產地的狀況發生。

農業局則針對蘭花產業因應對策回應說，國外行銷活動是表列今年下半年度國際花卉展覽時間，另外也有英國、日本、越南及印尼等拓銷活動，後續仍會與台灣蘭花產銷發展協會研議可行的參展場次後，才會協助參展，並非每一處都會參展，拓銷活動會以推廣高單價產品為主。

南市府秘書長方進呈表示，高關稅暫緩90天，市府會全力配合中央，協助台南的中小企業、微型企業轉型發展。台南市政府也強調，已成立專案窗口，後續會以強化產業對話平台、重點輔導中小微型企業及多元拓展開發海內外市場等對策因應，同時積極準備支持輔導產業。

南市府經發局、農業局、勞工局及財稅局等相關局處，今到市議會針對「因應美國政府對等關稅」進行專案報告。圖／南市議會提供
南市府經發局、農業局、勞工局及財稅局等相關局處，今到市議會針對「因應美國政府對等關稅」進行專案報告。圖／南市議會提供
因應美國政府對等關稅影響，南市府今在市議會進行專案報告，其中，台灣蘭花產業約一半產值來自台南，市府拓展多元外銷市場參展計畫卻赫見美國入列，遭藍營民代批評「是怕關稅不夠高嗎？」農業局則回應，表列為今年下半年度國際花卉展覽時間，但並非每場都會參加。記者萬于甄／翻攝
因應美國政府對等關稅影響，南市府今在市議會進行專案報告，其中，台灣蘭花產業約一半產值來自台南，市府拓展多元外銷市場參展計畫卻赫見美國入列，遭藍營民代批評「是怕關稅不夠高嗎？」農業局則回應，表列為今年下半年度國際花卉展覽時間，但並非每場都會參加。記者萬于甄／翻攝

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