美先打關稅戰 再逼台幣升值？央行總裁楊金龍連吐3次：沒有這回事

美國對等關稅政策持續引發各界討論，國民黨立委許宇甄憂心，現在美國有關稅政策，未來會不會有美債、台幣升值等危機？央行總裁楊金龍表示，央行與美國財政部溝通順暢，高關稅談判與匯率是分開的，絕沒有被美方要求升值一事，新台幣一直都是很穩定的。

美國對等關稅政策引發關注，許宇甄今質詢時擔憂，美國可能提出被稱為「海湖莊園協議」的經貿戰略，屆時恐有零息債券的危機，政府一定要預先部署。另外，美國財政部報告指出匯率操作國三標準，包含對美貿易超過150億元、經常帳順差對比GDP逾3%、淨買匯金額對GDP比率逾2%及12月中有8個月以上持續淨買匯；美國恐要求台灣將新台幣升值。

楊金龍回應，這些是假設性問題，央行每年都會跟美國財政部溝通順暢，我國在國際上也會有多元投資及相關因應計畫。針對匯率操作國三標準，楊金龍坦言，目前台灣有第一、第二項，但沒有第三項，高關稅及匯率談判是分開的；他並連三次強調「沒有這回事（被美方要求台幣升值）」，新台幣一直都是很穩定的，一定能好好因應；卓榮泰也說，現在透過降低貿易逆差、排除非關稅貿易障礙、採購及投資等方式與美談判，現在沒有發生任何匯率波動狀況。

另外，有關行政院提出4100億元特別預算，以因應美國對等關稅及國際情勢，院長卓榮泰強調絕不舉債。國民黨立委許宇甄質疑，前年歲計賸餘與去年超徵的中央可用額度相加，仍差4100億400億元，且太多項目浮編亂編，等於是開後門，規避監督；卓越強調累積各年度，合計下來是夠的，主計長陳淑姿也說，算下來不舉債沒問題。