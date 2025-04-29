川普上任百日 黃志芳：關稅戰後貨幣戰接手

川普上任100天，全世界已天翻地覆。擁有資深外交背景的貿協董事長黃志芳表示，川普的對等關稅對全世界造成破壞性的衝擊，但關稅僅是美國打破現有秩序的手段而已，將來貨幣戰將接手，以重建美國想要秩序。

東吳大學、中央廣播電台29日舉辦圓桌論壇，邀請貿協董事長黃芳專題演講「變局下的抉擇」，並邀請中經院、台經院與談。

黃志芳表示，川普現在重新定義美國的意義，只要敢占美國便宜，不論是傳統定義的盟友還是敵國，都會成為美國對付的對象，支持美國建立世界新秩序的，就能變成國的盟友。

很多人在問，熬過川普2.0，全世界是否能回到過去的太平盛世？黃志芳說，恐怕很難，關稅對全世界造成破壞性的衝擊，破壞後要建立新秩序，屆時貨幣戰就要接手，在川普就職100天，世界新秩序尚未建立，革命的過程會維持多久，以及是否成功，目前也不清楚。

黃志芳表示，新秩序的建立更大程度要靠貨幣政策，才能達成平衡貿易，關稅的效應是有限的，匯率才是解決經濟構結問題的重點，關稅是戰術，所以是談談打打、升升降降，但匯率才是真正的戰略，是調整經濟失衡與經濟結構的重點。

台經院董事長吳中書指出，美國希望別的國家貨幣都升值，美元要貶值，則美國的通膨一定會更加惡化，而且光靠貶值，對於提升競爭力效果是有限的，貿易不只有匯率的問題而已，競爭力上有很大的差距。

美國的關稅新政策不光是針對1、2個國家，而是跟全世界大多數國家宣戰，要維持美元獨弱，其他貨幣都升值，難度非常高，即使走到此地步，美國通膨惡化程度可能出現停滯性通膨，這對經濟學者而言是非常頭痛的困境。

至於台灣的挑戰為何？黃志芳說，台灣一直以來設定的國家KPI，是拼出口順差 賺外匯，累積外匯存底，再大部分去買債，但這樣的KPI會受到很嚴重的挑戰，光是順差這件事，就能激起川普更加激烈的手段，因此，在川普2.0中，台灣會面臨重的挑戰，「我們不要讓出口導向限制了我們的想像力」。

黃志芳說，台灣的企業在1970、1980年代曾經過一次轉型，當時台幣對美元大幅升值，從40比1，快速升值到24.7兌一美元，那時的情境，與現在對美有大量貿易順差的情況幾乎一樣，當時台灣企業做的就大量外移，水平式的擴張到中國，利用廉價勞動力及土地以及政府的優惠；川普2.0時代的海嘯與風險，台灣企業必須再做第二次的轉型。