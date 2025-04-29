因應美國關稅衝擊 手工具公會理事長籲這兩件事要先做

面對美國對等關稅，台灣手工具工業同業公會理事長賴亮孜說，產業現在利用政府提供的資源「先撐住」，離90天談判還有一段時間。二是不能放棄人才跟研發，等關稅談判結果出來了，才能馬上迎接復甦的景氣。

賴亮孜受邀在台中市政府經發展舉辦的「中部產業突圍策略論壇」作以上表示，這項論壇吸引兩百多產業界人士與會。賴說，目前最擔心「不確定性」造成觀望，讓經濟活動萎縮掉，對產業傷害反而比較嚴重。

他說，政府880億的協助經費裡，有包括銀行的銀根不能縮減等；萬一訂單萎縮要讓員工放無薪假時，政府有薪資差額補助，他認為這是對產業在第一階段最實質的幫助，後續還有包括創新研發、教育訓練，政府也有資源可以輔助，但這都要等到政府的預算通過、細節出來了之後，才知道怎麼協助產業。

市長盧秀燕也說，她定義美國對等關稅是「全球的經濟海嘯」，全球都會受到美國關稅政策的影響，危機處理得不好很可能會滅頂、受到重創，人民的生活也會更苦。可能面臨的是失業潮、減薪，還有各種問題，人民在海嘯中載浮載沉，所以應該積極面對。

她說，這段時間她見了10位歐洲使節，目的是在了解怎麼樣分散市場。結果，這些使節跟她見面的時候一樣焦慮，也讓我們省思，如果要分散市場應該怎麼做，要不要檢討自己跟其他國家的關稅壁壘呢？

盧秀燕也認為，就像新冠肺炎一樣，剛開始大家覺得很害怕、恐懼，覺得是一個很大的災難，3年後疫情過去了，大家發現雖然受到影響，但也有所成長，包括人類的行為也跟著改變，甚至也催生了AI。