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川普就職百日 學者從混亂中找規律、認美中尚屬克制

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
美國總統川普。歐新社
美國總統川普。歐新社

美國總統川普就職一百天，衝擊全球之餘，也影響美國自身。外交部前次長謝武樵分析，川普劍指中國大陸，對傳統盟邦的打臉值得台灣關注；海基會前董事長洪奇昌說，美中持續克制，避免緊張對立持續升溫造成意外衝突，未來數月應可看到雙方坐上談判桌，尋求適當妥協。

對外關係協會今（29日）舉行研討會，邀請專家學者分析川普新局；對外關係協會會長、外交部前部長林永樂開場就說，一百天內，川普讓美國大亂也讓國際大亂，目前協商還在進行中。

蔡英文政府時期的總統府秘書長林碧炤表示，川普執政第一個百天所碰到的壓力和複雜性超越其想像，但看不出來川普要改變世界秩序與國際關係結構；他認為，川普不會如保守派治國藍圖2025計畫（Project 2025）所指退出國際貨幣組織（IMF）和世界銀行，也不會撤出北約（NATO）。

林碧炤表示，要觀察川普的政策，要等到6個月後，也就是7月20日，而對等關稅暫緩90天期滿剛好是7月10日。

謝武樵表示，川普執政面臨諸多挑戰，但他的決心依然強，從處理烏克蘭戰爭到發動橫掃全球的對等關稅政策，川普戲演很大，實際上劍指中國，在安全和關稅問題上都壓制美國盟邦，目的在迫使盟邦捐出力量，好讓美國應對中國大陸。

謝武樵說，接下來美國應對中國應該會有一套做法。

洪奇昌表示，當華府將對中關係從策略性合作夥伴關係轉化為競爭對手關係，已經形成典範轉移，這波影響可能是20年或30年；他說，美中貿易戰只是前菜，後續還會有，包含現在已經看到的美中科技戰，他舉例，美中脫鉤會不會成為事實，值得觀察。

洪奇昌表示，對等關稅僅僅是地震，若川普接下來依然持續往這方向走，很可能帶來包含台海及東北亞地緣政治在內的海嘯。

淡江大學國際事務與戰略研究所兼任副教授黃介正表示，關稅戰只是手段不是答案，是川普為維持美國作為世界霸權的地位不受挑戰，是美國在止跌，減緩美國為國債、赤字等問題的下墜速度，後面還有其他事情要去做。

對於接下來的台美關係，謝武樵表示，在與中國大陸對峙的局面下，台美關係會相對穩定，變數不會太多，台灣是乖乖牌，配合談判、降稅、擴大對美投資，也願意提升防衛預算，他認為，從美國對台灣的重要性出發，這麼做不應該被批評，反倒是要留意友台官員如國務卿魯比歐（Marco Rubio）還能在川普政府裡待多久。

對外關係協會今天舉辦2025年美國總統川普就職百日座談會，台灣產經建研社理事長洪奇昌（前）分享看法。記者余承翰／攝影
對外關係協會今天舉辦2025年美國總統川普就職百日座談會，台灣產經建研社理事長洪奇昌（前）分享看法。記者余承翰／攝影
對外關係協會今天舉辦2025年美國總統川普就職百日座談會，淡江大學國際事務與戰略研究所兼任副教授黃介正分享看法。記者余承翰／攝影
對外關係協會今天舉辦2025年美國總統川普就職百日座談會，淡江大學國際事務與戰略研究所兼任副教授黃介正分享看法。記者余承翰／攝影
對外關係協會今天舉辦2025年美國總統川普就職百日座談會，總統府前秘書長林碧炤（中）分享看法。記者余承翰／攝影
對外關係協會今天舉辦2025年美國總統川普就職百日座談會，總統府前秘書長林碧炤（中）分享看法。記者余承翰／攝影
對外關係協會今天舉辦2025年美國總統川普就職百日座談會，對外關係協會會長林永樂為座談致詞。記者余承翰／攝影
對外關係協會今天舉辦2025年美國總統川普就職百日座談會，對外關係協會會長林永樂為座談致詞。記者余承翰／攝影
對外關係協會今天舉辦2025年美國總統川普就職百日座談會，政大外交系兼任教授鄧中堅（右起）、國民黨立委林沛祥、台灣產經建研社理事長洪奇昌、總統府前秘書長林碧炤、淡江大學國際事務與戰略研究所兼任副教授黃介正、外交部前政務次長謝武樵一同出席交流。記者余承翰／攝影
對外關係協會今天舉辦2025年美國總統川普就職百日座談會，政大外交系兼任教授鄧中堅（右起）、國民黨立委林沛祥、台灣產經建研社理事長洪奇昌、總統府前秘書長林碧炤、淡江大學國際事務與戰略研究所兼任副教授黃介正、外交部前政務次長謝武樵一同出席交流。記者余承翰／攝影
對外關係協會今天舉辦2025年美國總統川普就職百日座談會，外交部前政務次長謝武樵分享看法。記者余承翰／攝影
對外關係協會今天舉辦2025年美國總統川普就職百日座談會，外交部前政務次長謝武樵分享看法。記者余承翰／攝影

川普 洪奇昌 關稅 黃介正

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